5 milyon $ çöpe gitti

Antalya
, Hint düğünlerinin yeni adresi oldu. Görkemli düğün törenlerini seven Hintli aileler, milyon dolarlık organizasyonlar için Antalya
'yı tercih ediyor. Türkiye'de bu yıl milyon dolar bütçeli 15 Hint düğünü gerçekleşeceğini söyleyen Inventum Mice Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak
, 2014 yılından itibaren ciddi bir tanıtım atağı yaptıklarını vurguladı. Özpak, 2018'de 15 düğün ile rekor kıracaklarını belirterek "2019 hedefimiz 30 Hint düğünü yapmak" dedi. Özpak, Hint bir gelindamatla düğün öncesi yaşadıkları krizi ise şöyle anlattı: "Bu yıl Antalya'da şimdiye kadarki en büyük Hint düğününü gerçekleştirecektik. Öyle ki, düğünde Britney Spears
sahneye çıkacaktı. Sanatçıyla sözleşme de yapıldı. Ancak düğün yaklaşırken, gelinin bir akrabası hayatını kaybetti. Yas nedeniyle düğün ertelendi. Ardından bu kez de gelin ile damat kavga edip ayrıldı. Tüm çalışmalarımız boşa gitti." İptal edilen düğünün maliyetinin 5 milyon doları bulduğu öğrenildi. Genellikle 400 ile 1000 davetli arasındaki büyüklüklerde düğünler yapıldığını söyleyen Özpak, konukların da ortalama üç gece dört gün konaklandığını belirtti. Özpak, düğün bütçesinin 500 bin dolardan başlayıp 4 milyon dolara kadar çıktığını belirterek şunları söyledi: "Tavan fiyat yok. Yapılabilecekler sadece hayal gücüyle sınırlı. Hindistan'da düğün organizasyonlarını planlayan büyük firmalarla birlikte çalışıyoruz. Onların düğünle ilgili taleplerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Kapadokya'dan getirdiğimiz balonu gelin arabası yapmıştık." TAYLAND'IN TAHTINA ADAY
HER yıl onbinlerce Hint çiftin yurt dışında görkemli düğünlerle evlendiğini hatırlatan Bünyat Özpak, yıllık cironun 40 milyar dolara ulaştığını ve en büyük payı Tayland'ın aldığını ifade etti. Özpak, şöyle devam etti: "Antalya'da en az 100 otel Hint düğünlerine uygun altyapıya sahip. Amacımız Antalya'yı ikinci Tayland yapmak. Düğünlerin Mart-Mayıs ile Ekim- Nisan dönemlerinde, yani sezon öncesi ve sonrası olması; Antalya'da sezonu uzatmak için uygun bir alternatif."