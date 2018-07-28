Var mı yaz gibisi!

SİHİRLİ DENİZ YATAĞI
Yaz aylarını sörf okulunun olduğu Akyaka'da geçiren Bilge Öztürk, tek boynuzlu at şeklindeki deniz yatağının üstünde çektirdiği fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
MIKONOS'TA
Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı ile çıktığı Mikonos tatiline devam ediyor. Tatillerini teknede geçiren sevgililer, Mikonos'ta bol bol plaj partisine katılıyor.
ADRES DEĞİŞTİRDİLER
Güzel oyuncu Sedef Avcı
, ailesiyle tatil yaptığı Bodrum
'dan Yunanistan'ın Kallithea beldesine geçti. Avcı, ada manzarasını arkasına alıp poz verdi.
POZ VERMEYİ ÇOK SEVİYOR
Berkay'ın model eşi Özlem Ada Şahin, Bodrum Mandarin Oriental
'de tatil yapıyor. Şahin, tatil boyunca verdiği pozları sosyal medyada paylaşıyor.
TABLO GİBİ
Emine Ün, eşi Tolga Karakaş ile çıktığı Dalyan tatilinde çektirdiği fotoğrafları 'Tablo desem abartmış olmam' notuyla sosyal medyada paylaştı.
KENDİ EVİNDE
Ece Erken, Çeşme'deki evinde ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Erken, bol bol denize giriyor.
İLK TATİL
Akasya ?Asıltürkmen, minik kızıyla birlikte tatil yapıyor. Kızıyla havuz başında poz veren oyuncu, ilk kez kızıyla tatile çıktığını, bu yüzden çok heyecanlı olduğunu söyledi.