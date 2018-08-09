‘Nafaka ödemiyor’

Angelina Jolie
ile Brad Pitt
arasında sular durulmuyor. Maddox, Paz, Zahara, Siloh, Knox ve Vivienne adlarında altı çocukları olan Jolie ile Pitt, 2016'nın Eylül'ünde boşanmak için mahkemeye başvurmuş, Ağustos 2017'de de boşanmıştı. Ayrılığın ardından Angelina Jolie, eski kocasını çocuklara karşı kaba davranmak ve ilgisizlikle suçlamış, ünü aktör ise bu suçlamaları reddetmişti. Pitt, şimdi de Jolie'nin açtığı yeni bir davayla karşı karşıya. Jolie, avukatları aracılığıyla, çocuklarının nafakasını tam olarak ödememekle suçladığı Pitt'e dava açtı. Jolie'nin avukatları, verdikleri dilekçede ünlü aktörün, çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti. Pitt cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.