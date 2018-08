Çocuğunu kucağına almak insana sevabını günahını sorgulatıyor

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Canlandırdığı 'İlyas' karakteriyle çok sevilen Akbaba'nın hayatı birkaç yıl içinde hem mesleki, hem de özel anlamda çok değişti. Oyunculukta kendisini kanıtlayan Akbaba, geçtiğimiz yılda dört yıllık sevgilisi Buket Arıkan ile hayatını birleştirdi ve bu aşkın meyvesi geçen ay dünyaya geldi. Oğlu Ozan Ali ile babalık heyecanını yaşayan ünlü oyuncu ile evliliğini, oğluyla birlikte değişen hayatını, eşine olan aşkını ve bayramları nasıl geçirdiğini konuştuk...



¦ Son birkaç yıldır hayatınız çok değişti. Hem 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle kariyerinizde hızlı bir yükselişe geçtiniz, hem de özel hayatınızda bir sürü güzel şey yaşadınız. Siz son dönemde yaşadıklarınızı nasıl açıklarsınız?

Hem kariyerim, hem de özel hayatım ve elbette sosyal hayatım, bu gidişatla disipline edildi. Ama bu disipline edilmiş olma hali benim gibi planlı, programlı bir insana katbekat iyi geldi.



¦ Buket Hanım'la geçtiğimiz yıl evlenme kararı alarak hayatınızı birleştirdiniz. Evlilik Ozan Akbaba'yı nasıl değiştirdi? Bekar yaşantınızla şu anı karşılaştırırsanız neler söylersiniz?

Üniversite yıllarından beri bekar yaşayan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; aşkın gücü yalnızlığa alışmış bir insana çok iyi geliyor. Sorumluluklarıyla baş etmeyi öğreniyor ve çift kişilik (artık üç kişilik) hayatı paylaşmayı, birlikte hareket edebilmeyi, kararlarını tartışmaya açmayı, planlarını doğrulatmayı öğreniyor.

Paylaşımcı bir insansan işin zaten çok kolay. Evlilik bana çok iyi geldi.



AŞKI EVLİLİK DEĞIL, EGO ÖLDÜRÜR



¦ Eşinize olan aşkınızı hangi sözlerle anlatırsınız?

Geçilmez defansı gibi zayıf taraflarının, en ünlü golcüsü gibi takımımın, en güzel şairlerin şiiri gibi hayatının, en serin denizi gibi yazının, en sıcak evi gibi kışının... Daha nasıl anlatayım ki...



¦ Evlilik aşkı öldürür diye bir laf var. Sizce ne kadar doğru?

Evlilik aşkı öldürmez. Aşkı öldürürse ego öldürür, bencillik öldürür, dikta öldürür, empati kurma yeteneğinden gayrı yoksulluk öldürür.



¦ Evlilikte bir yılı geride bıraktınız. Nasıl geçti bu süre?

Yaklaşık dört yıldır birlikte olduğumuz ve birbirimize alıştığımız için zaten evlilik hayatı birbirimize olan yaklaşımımızı fazlaca etkilemedi.

Zaten iyi anlaştığımız için her şey yolunda.



¦ İlişkiyi ilk zamanki gibi sevgi ve saygı dolu tutmanın sırrı nedir?

Paylaşmak. Ama her şeyi paylaşmak. İşi, arkadaşları, aileyi, her şeyi paylaşmak. Paylaştıkça değişiyor, bitmiyor konuşacaklar, anlatacaklar.

Ve elbette romantik, şiirsel anlar yaratmalı. Paylaşmak dedim ya, en doğru yol bulunuyor elbet.



?KENDİ ADIM OZAN ALİ OLSUN İSTERDİM



¦ Bu aşkın meyvesi de dünyaya geldi. Aşkınız oğlunuzla daha da artıp güçlendi mi?

Annelik inanılmaz bir durum. Buket'e olan aşkım da, saygım da şu an daha güçlü durumda. İnanılmaz bir kadındı, daha da inanılmaz oldu. Dünyanın en güzel armağanına sahip olmama vesile oldu.

¦ Bebeğinize Ozan Ali ismini koyma fikri kimden çıktı?

Hep 'Adım Ozan Ali olsaydı keşke' derdim. Buket bu isteğimi unutmadığı İçin 'Oğlumuzun adının Ozan Ali olmasını istiyorum' dedi, kalakaldım ve hiçbir şey diyemedim, çok sevindim. Başka isimler de düşündük ama hiçbiri Ozan Ali kadar enerjik ve sıcak gelmedi bize.

¦ Sizi oğlunuzun doğumuna götürelim. O gün nasıl bir heyecan yaşadınız? Eşinizle doğuma girdiniz mi?

Harika bir gündü. Girdim doğuma ve bir doğuma şahit olmak inanılmaz bir tecrübe. Çok şükür her şey yolunda gitti ve eşim de, oğlum da şu an çok iyi durumdalar. Onlara bakıp bakıp her gün şükrediyorum.

¦ Bebeğinizi kucağınıza aldığınızda ilk hissiyatınız neydi?

İnsanlığını, hayatını sorguluyor insan. Bu kadar masum ve temiz bir varlığı kucağa almak; insana sevaplarını, günahlarını sorgulatıyor.

Sanki iyiliği, temizliği, ahlakı hatırlatmak için Allah tarafından gönderilmiş gibi. Bana hep bunları sorgulattı ve her bakışımda hâlâ aynı şeyi düşünüyorum. Her yönüyle mükemmel bir andı.

OKTAY ABİNİN HER HAREKETİ BİR ÖĞRETİ

¦ Oktay Kaynarca ile çok güzel bir ağabey-kardeş ilişkisi kurdunuz. Nikah şahidiniz oldu, oğlunuz dünyaya gelince hemen ziyaretinize geldi. Hem oyuncu, hem de ağabey olarak ondan neler öğrendiniz?

Tecrübelerini, anılarını, hatalarını, doğrularını paylaşmayı seven yüce gönüllü bir adam Oktay Abi. Bu yüzden zaten kendime 'Onun gibi olmalısın' dedirtecek çok yönü var. Hem profesyonel bir oyuncu, hem meslektaşım, hem de benden katbekat tecrübeli. Onun her hareketi benim için bir yol, bir yordam. Kısacası ondan öğrendiğim çok şey oldu, olacak da.

¦ 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rolünüz size neler kattı?

Her şeyden önce oyunculuk anlamında inanılmaz bir tecrübe yaşadım. Oyunculuk gelişiminde istikrar çok önemlidir. Hele ki 'İlyas' gibi harika yazılmış bir karakterin bana öğrettiği, beni eğittiği pek çok durum var. Ve çok sevildi karakter. Uzun lafın kısası bana her anlamda katkı sağladı.

¦ İzleyici heyecanla 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunu bekliyor. Sete başladınız mı? İzleyiciyi neler bekliyor?

Bu sezon diğer sezonlar gibi yine harika olacak. Ben de seyirciyle beraber bekliyorum yaşayacaklarımızı. Sete başlamak üzereyiz. Başlamak İçin de can atıyoruz.

OĞLUMUN BEZİNİ DEĞİŞTİRİYORUM

¦ Baba olmak size neler kattı? 'Babalık sonradan öğrenilir' derler ama kimi erkek bu sürece eşi hamileyken de çok çabuk adapte oluyor. Sizde durum nasıldı?

Çok ama çok şey katıyor bana. Bu durumu kelimelere dökmek biraz zor, gerçek anlamda tecrübe etmek lazım. Ama şunu söyleyebilirim ki her sürece kolaylıkla adapte oldum. Galiba bu, ne kadar istediğinde alakalı.

¦ Eşiniz Buket Hanım'a destek oluyor musunuz? Oğlunuzun altını değiştirmeye başladınız mı mesela?

Hastanedeyken dahi değiştiriyordum altını. Yıkıyorum, altını değiştiriyorum, uyutuyorum, vakit geçiriyorum. Sonra bana kalkıp 'Baba sen hayırdır?' demesin.

Bayramın bayram havasında geçmesi için elimizden geleni yaparız



¦ İlk defa baba olarak bir bayram geçireceksiniz. Oğlunuz henüz çok minik ama ilerleyen dönemlerde ona gelenekleri öğretecek misiniz?

Tabii ki. Biz bayramlarda ne yapıyorsak, bir bayramın nasıl geçmesi konusundaki fikirlerimiz neyse; onun da bu fikirlerden, ananelerden haberdar olmasını çok isterim.

¦ Bayramları nasıl geçirirsiniz?

Aile büyüklerini ziyaret eder misiniz? Harçlık alıp verir misiniz? Büyüklerimizi muhakkak ararız, göremesek de. Bayramın havasında geçmesi için elimizden geleni yaparız. Harçlık alıp vermek de çok keyifli.

Oyuncu Ozan Akbaba: "Aşkın gücü yalnızlığa alışmış insana çok iyi geliyor. Paylaşımcı bir insansanız evlenmek de çok kolay. Evlilik bana çok iyi geldi."