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’den aile pozu

Ünlü sanatçı ’da Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte mutluluk pozu verdi.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 19:11
Kibariye’den aile pozu
Eşi Ali Küçükbalçık'la evliliğindeki krizi atlatan , geçtiğimiz gün bir kahvaltı salonundan çıkarken objektiflere takıldı. Ünlü sanatçının eşinin kendisini aldattığı ileri sürülmüş ve zor günler geçirmişti. Kibariye geçtiğimiz aylarda "Kocam beni terk etmese ben gitmem" diyerek son noktayı koymuştu. Gündoğan Mahallesinde ev alarak yaz boyunca 'da tatil yapan ikili, aşklarını tazelemeye başladı. Kibariye, eşinin kendisini aldattığı iddiası için "Bizi çekemiyorlar anam, benim keyfim yerinde" diyerek, mutluluk bozu verdi.
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Kibariye’den aile pozu
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