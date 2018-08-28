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Derya’nın tükenişi!

sordu, grubunun solisti Derya Köroğlu içtenlikle soruları yanıtladı. O ne istediyse röportaja o cümleler kondu. Sosyal medyada linç timi devreye girince Köroğlu birden çark edip ’a söylediklerini inkar yolunu seçti. Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti.

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Derya’nın tükenişi!

'SÖZLERİM ÇARPITILDI' YALANI
Derya Köroğlu, 16 Ağustos'ta 'da, 'la buluşup 'a özel bir röportaj verdi. O röportaj dün yayınlandı. Ancak Köroğlu, açıklamalarıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine hesabında çark ederek "Sözlerim çarpıtıldı" dedi.

EŞİ, KALÇIK'I HEDEF ALDI
Üstelik aynı dakikalarda sanatçının eşi Ayşe Köroğlu da röportajı yapan Tuba Kalçık'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Halbuki Kalçık, 'Saptırıldı' denen röportajın son dökümünü ilkeli bir davranışla Derya Köroğlu'na gönderip onayını almıştı. Üstelik Köroğlu'nun "Zor durumda kalırım" ricası üzerine bazı bölümler çıkarılmıştı.

İŞTE DERYA KÖROĞLU'NUN RÖPORTAJDAN ÇIKARILMASINI RİCA ETTİĞİ BÖLÜM:

''YE SİTEMİMİZ ÇOK BÜYÜK. ATATÜRK'ÜN PARTİSİ FİLAN DEĞİLLER ARTIK!'

GÜNAYDIN'DAN HODRİ MEYDAN OLAY RÖPORTAJIN SES KAYDI BUGÜN SABAH.COM.TR'DE

İşte Derya Köroğlu röportajının ses kaydı

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Derya’nın tükenişi!
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