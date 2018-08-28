Derya’nın tükenişi!

'SÖZLERİM ÇARPITILDI' YALANI

Derya Köroğlu, 16 Ağustos'ta Hatay'da, Tuba Kalçık'la buluşup GÜNAYDIN'a özel bir röportaj verdi. O röportaj dün yayınlandı. Ancak Köroğlu, açıklamalarıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Instagram hesabında çark ederek "Sözlerim çarpıtıldı" dedi.

EŞİ, KALÇIK'I HEDEF ALDI

Üstelik aynı dakikalarda sanatçının eşi Ayşe Köroğlu da röportajı yapan Tuba Kalçık'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Halbuki Kalçık, 'Saptırıldı' denen röportajın son dökümünü ilkeli bir davranışla Derya Köroğlu'na gönderip onayını almıştı. Üstelik Köroğlu'nun "Zor durumda kalırım" ricası üzerine bazı bölümler çıkarılmıştı.

İŞTE DERYA KÖROĞLU'NUN RÖPORTAJDAN ÇIKARILMASINI RİCA ETTİĞİ BÖLÜM:

'CHP'YE SİTEMİMİZ ÇOK BÜYÜK. ATATÜRK'ÜN PARTİSİ FİLAN DEĞİLLER ARTIK!'

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İşte Derya Köroğlu röportajının ses kaydı