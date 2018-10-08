Ali Şen: Türkiye referandumda ‘hayır’ derse AB zararlı çıkar

'REFERANDUMDAN HAYIR ÇIKSA AB EKONOMİSİ KRİZE GİRER'



'ARAP DÜNYASINDAKİ ERDOĞAN HAYRANLIĞINI GÖZLERİMLE GÖRDÜM'



'FUTBOLCULARIMIZ, SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ FB'NİN NE KADAR ÖNEMLİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLMİYOR'



'HAYATIMDA İKİ KEZ YENİLDİM: BİRİ EŞİMİN,

DİĞERİ TORUNUMUN KAYBIYDI'



'FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI ÜLKEMİZE GETİRECEK, TARAFTAR DA TAKIMI YENİ YAPILAN HAVALİMANINDA KARŞILAYACAK. ZATEN BİZİM TARAFTARIMIZ ATATÜRK HAVALİMANI'NA SIĞMAZDI'



'FUTBOLDA CENTİLMENLİK KALMADI'



Efsane başkan Ali Şen, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptığını söyleyen Şen, bu kötü dönemin geçeceğini belirtti. Şen "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kupayı ülkemize getirecek. Taraftarımız da yeni yapılan büyük havalimanında takımı karşılamaya gidecek" diye konuştu. Fenerbahçeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir lider olduğunu söyleyen Şen, sözlerine şöyle devam etti: "Erdoğan'ın insani yanı da müthiş. Eşimi kaybettiğimde, torunumu kaybettiğimde o kadar meşguliyeti arasında yarım saat boyunca benimle konuştu, teselli etti beni." "AB için referandum yapsak sonuç 'Hayır' çıkar" diyen Şen, bu sonucun AB'yi ekonomik krize sokacağını sözlerine ekledi. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının Arap dünyasındaki insanlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendiğini de belirten Şen, "Ben Arap dünyasındaki insanların Erdoğan sevgisini kendi gözümle de gördüm" dedi...

Yıllarca Fenerbahçe başkanlığı yaptınız. Fenerbahçe sizin hayatınızda nasıl bir yere sahip?

Hayatımda en değer verdiğim şey önce ailem, sonra da Fenerbahçe. Sarı-lacivert benim hayat kaynağım. Fenerbahçe'de önce basketbol şubesi sorumlusu oldum. Kulüpte basketbolun gelişmesi için çok çalıştım. Futbol kadar ilgi görmeyen basketbol tribünlerini taraftarla doldurdum. Hatta bizden önce Galatasaray ve Beşiktaş, basketbola yatırım yapmıyordu. Bizi gördükten sonra onlar da yatırım yapmaya başladı. Basketbol şube sorumluluğu görevimi yürütürken teklif üzerine Fenerbahçe başkanlığına aday oldum ve seçildim. Benim dönemimde Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarıyla yakın ilişkimiz vardı. Maçları yan yana izlerdik. Alp Yalman, Ali Uras, Faruk Süren; aile dostlarımdı. Haftada bir ailece yemeğe çıkardık. Çok güzel bir ilişkim vardı hepsiyle. Transfer yaparken bile birbirimize yardımcı olurduk. Mesela Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile maç izlerken benden Ali Kemal'i istedi. "Görüştün mü, istiyor mu Beşiktaş'a gelmeyi?" dedim. "Evet, konuştum" deyince, ben de "Tamam" dedim ve transfer oldu. Pazarlık bile yapmazdık, ayıp olur, hepsi arkadaşımız diye.



FUTBOLDA CENTİLMENLİK YOK



Kulüp başkanları arasında böyle ilişkileri göremiyoruz artık...

Kişilere bağlı demek ki... Ben derbi maçlarında başkanları arayıp "Kuralların dışında ne kadar bilet istiyorsunuz?" diye sorardım. Onlar da bana sorardı. Futbolda bu centilmenlik kalmadı ne yazık ki... Halbuki şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın başkanları çok beyefendi insanlar. Bunlar arasında yeniden yakalanabilir bu samimiyet.

FB'nin eksiği ne şu anda?

Mali sorunları, eski yönetimle yeni yönetim el ele verip takımımıza yakışır şekilde ve büyük bir olgunlukla halletmeli. Takımın zarar görmemesi gerekiyor bu süreçte. Hepimiz Fenerbahçe için varız. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Herkes bunun farkında olarak davranmalı. Bugün futbolcularımız Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir takım olduğunu bilmiyor, ne kadar şanslı olduklarının farkında bile değiller. Mesela sportif direktör Comolli, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir takım olduğunu bilmiyor. Kulüp yönetiminde direktör tamamlayıcı ve sürükleyici bir role sahiptir. Bu rolü, bizim muhteşem taraftarımız üstlendi bugün. Dünyada böyle özel bir taraftar yok; kimse kusura bakmasın.

Siz iyi bir Fenerbahçeli olmanın yanı sıra çok başarılı da bir işadamısınız. Türkiye'nin ekonomik gidişatını nasıl görüyorsunuz?

50 yıldır Rusya ile ticaret yapıyorum. Önce deri işindeydim, sonra havayolu şirketi kurdum. Şimdi de Rusya'dan doğalgaz ithal ediyorum. Yıllardır ticaret yapan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, bugün dünyanın her yerinde ekonomik zorluk yaşanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde ekonomik açıdan rahatlık yok. Kendi açımızdan ise 2018 yılında Türkiye nasıl yönetiliyor ve dünyadaki yeri nasıl, buna bakmak gerekiyor. Başkan Erdoğan, daha önce alışık olmadığımız biçimde dünya liderlerine kendi fikrini aşılıyor. Birleşmiş Milletler'de "Dünya beşten büyüktür" dedi. Çok doğru söyledi. Beş ülke, diğer ülkeleri yönetiyor. Bu matematiği kimse reddedemez. BM'nin ilk kurulduğundaki gibi değil dünya artık. Amerikalı yöneticilerin, değişen dünya sisteminde artık eskisi gibi güçlü olmadığını bilmeleri gerekiyor. Bugün dünyanın her yerinde Amerikan askeri var; ya bölgesel, ya da mikro savaşın içindeler. Amerika artık bu savaş ekonomisini taşıyamaz. Ben yakın gelecekte Avrupa Birliği'nin de parçalanacağını düşünüyorum. Başkan Erdoğan'ın "AB için 81 milyona gideriz" açıklaması çok doğru. Madem demokrasi diyoruz, halka soracağız. Başkanlık sistemini de halkımız oyladı, bunu da oylarız. Çıkan sonuca da AB saygı duymak zorunda.