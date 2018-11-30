Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden boşandı? 7 maddelik anlaşma ortaya çıktı!

Evlendikleri günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen ikili geçtiğimiz günlerde evliliklerine son verdi. Yaşanan bu olaylar sonrası ikilinin boşanması ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük merak konusu olmuştu. 26 Kasım Pazartesi günü Silivri'de jet hızıyla boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı. Peki Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden boşandı? Protokolün maddeleri neler?

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI İLE İLGİLİ 7 MADDELİK AYRINTI

SABAH, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 7 maddelik 'suskunluk protokolü'nün ayrıntılarına ulaştı. İşte detaylar;