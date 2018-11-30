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ve neden boşandı? 7 maddelik anlaşma ortaya çıktı!

Fransa’da geçen yıl Eylül ayında görkemli bir törenle dünya evine giren ve Silivri’de jet hızıyla boşandı. Yaşananların ardından 'Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden boşandı' sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Bu gelişmeler magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık bir yıl süren evliliklerine geçtiğimiz günlerde son veren çift ile ilgili son dakika ayrıntıları ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Silivri Adliyesi'nde jet boşanmalarının tüm detaylarına Sabah ulaştı.

Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:23
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden boşandı? 7 maddelik anlaşma ortaya çıktı!

Evlendikleri günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen ikili geçtiğimiz günlerde evliliklerine son verdi. Yaşanan bu olaylar sonrası ikilinin boşanması ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük merak konusu olmuştu. 26 Kasım Pazartesi günü Silivri'de jet hızıyla boşanan ve ile ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı. Peki Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden boşandı? Protokolün maddeleri neler?

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI İLE İLGİLİ 7 MADDELİK AYRINTI

SABAH, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 7 maddelik 'suskunluk protokolü'nün ayrıntılarına ulaştı. İşte detaylar;

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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden boşandı? 7 maddelik anlaşma ortaya çıktı!
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