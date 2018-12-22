Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti bebeğin ismi için referanduma gitti

EFEHAN 12 % 57

ALPERHAN 9 % 43



10 İSMİ 2'YE İNDİRDİLER

Yakında anne-baba olmaya hazırlanan Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, çoğu ebeveyn gibi bebeklerine verecekleri isim konusunda kararsız kaldı. Çift, önce 10 isim belirledi, ardından bunu ikiye indirdi. Ama Efehan mı, yoksa Alperhan mı konusunda uzlaşamadı.



AİLEDE SONUÇ: 3-3

Ardından çift, aileleri arasında mini bir anket yaptı ama sonuç 3'e 3 çıktı. Sayışman çifti, bu kez demokratik bir yola daha başvurup 21 arkadaşları arasında WhatsApp üzerinden anket düzenledi. 21 arkadaştan 12'si Efehan ismini seçti. İkili de bu isimde karar kaldı.

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