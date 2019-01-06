Bağlamayla Avrupa'yı fethedecek

HAKAN UÇ / GÜNAYDIN

Ünlü bağlama virtüözü Ahmet Koç'un hazırladığı 'Köprü ve Ötesi' konserler serisi yarın (07.01.2019) Avrupa'nın kalbi Paris'te başlıyor. Ahmet Koç'un 30 kişilik bir senfoni orkestrasına, bağlamasıyla liderlik edeceği konserler serisinde Mozart, Vivaldi, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif gibi ölümsüz isimlerin eserleri bu farklı yorumla yeniden hayat bulacak.

Avrupa'nın kültür başkentlerini gezmeye hazırlanan Ahmet Koç ve ekibi Paris konseri sonrası sırasıyla 9 Ocak Zürih- İsviçre, 12 Ocak Roma-İtalya, 14 Ocak Viyana - Avusturya ve 16 Ocak Berlin - Almanya konserleriyle Avrupalı müzikseverlerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü katkılarıyla hazırlanan 'Köprü ve Ötesi' bağlamayı ve unutulmaz eserlerimizi Avrupalı müzikseverlere tanıtacak.