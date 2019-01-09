Son dakika: Sinemadaki krize çare teklifi komisyondan geçti!

Komisyona Belgesel Sinemacılar Birliği, Sinema Yapım Birliği, Yapımcılar Meslek Birliği, SİNEBİR, Senaristler Birliği, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin de aralarında olduğu sivil toplum örgütleri de katıldı.

AK Partili Emrullah İşler'in başkanlığında toplanan komisyonda teklif sahibi olarak Hüseyin Yayman düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Görüşmeler yaklaşık 3 saat sürdü. Dizi filmleri de destek kapsamına alan 1. madde kabul edildi.

SİNEMA DESTEKLERİNE 4 KURUL KARAR VERECEK

Komisyonda CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri ile meslek örgütleri temsilcilerinin itirazlarına karşın teklifin destekleme kurulunun yapısını tümüyle değiştiren 2. madde aynen benimsendi. Buna göre tek kurul yerine ihtisas alanlarına göre 4 destek kurulu oluşturulacak. 7 üyesi bulunacak kurullarda meslek birliklerince belirlenecek 3 sektör temsilcisi yer alacak. Komisyonda "sansür" tartışmalarına yol açan "Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz" şeklindeki mevcut yasa hükmünü de koruyan teklifin 3. maddesi üzerine görüşmeler sürüyor.

TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİ

Meclis Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşmeleri süren teklifin "Sinema sektöründe yapımcılar ile salon işletmecileri arasındaki promosyon krizine çare olacağı" belirtilen 8. maddesi komisyondan aynen geçti. Buna göre salon işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerini ancak film yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığı ile gerçekleştirebilecek.

Sözkonusu madde uyarınca salon işletmeleri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri bakanlığa iletmek üzere bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlü olacak. Aynı madde uyarınca sinamalarda film öncesi gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçemeyecek. Fragman gösterim süresi de 5 dakikayı aşamayacak. Film gösterim arası da 15 dakikayı aşmayacak.