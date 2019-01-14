Bülent Ersoy: Ben kürk giyerken çocuklar üşürse üzülürüm

BUGÜN NELER OLDU

Sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy, önceki akşam Jolly Joker Kartal İstmarina'da sahneye çıktı. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ile kamera karşısına geçen Diva, "Yine çok güzelim. Ziya Bey, ne olacak bu güzelliğim?" diyerek kahkaha attı.Mekanı tıklım tıklım dolduran Diva, gazetecilerin "Sizce kıskanılıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bazıları kendi aralarında kavga ediyor ama beni kıskanan yok. Ben ayrı yerdeyim ancak hepsini çok severim. Seda, Sibel, Ebru, Muazzez; onlar dostlarım."Caner Erkin, Şükran Ovalı ve Hadise'yle birlikte dahil olduğu, 2 bin çocuğun eğitim masrafını karşılayan sosyal sorumluluk projesi hakkında da konuşan Diva, şunları söyledi: "Ben kürkleri giyerken, her türlü lükse sahip olurken oradaki çocuklar üşüyor. O yavrularım üşürse, benim de üşümem lazım. Ne yapmamız gerekirse yaparız, ücreti önemli değil. Yeter ki onlar okusun."Yakında yurt dışı turnesine çıkacağını ve ilk durak olarak Avustralya'ya gideceğini belirten Bülent Ersoy, "17 saat uçacağım, bir hap atar uyurum. Oraya ilk gittiğimde rahmetli Oya Aydoğan bir ilaç vermişti, baygın gitmişim, gözümü Malezya'da açtım" diyerek kahkaha attı.