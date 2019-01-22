Yönetmen Kemal Başar’dan Kadıköy Belediyesi’ne tepki

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde canlandırdığı 'Bombacı Ender' tiplemesiyle hayran kitlesini artıran ünlü sanatçı Kemal Başar, bir daha tiyatro oyunlarını Kadıköy Belediyesi'nde sahnelememe kararı aldığını söyledi.Başar, geçtiğimiz cuma, Kozyatağı'ndaki Kozzy Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak olan 'Gözlerin Ardında Müzikal' adlı oyunun başrol oyuncusu Eda Kandulu'nun rahatsızlanması üzerine, başka bir oyunu sahneye koymak istedi. Ancak Kadıköy Belediyesi yetkilileriyle aralarında tartışma çıktı.Başar, yaşananları şöyle anlattı:"Kadıköy Belediyesi'ne ait Kozzy Kültür Merkezi'nde 'Gözlerin Ardında Müzikal'i oynayacağız. Salonun kirasını verdik. Başrol oyuncumuz bir haftadır hastanede, durumu ciddi. Oyunu iptal etmek yerine 'Öykülerden Oyunlar' adlı oyunumuzu sahnelemek istediğimizi söyledik. Ancak onay almaları gerektiğini, bilet fiyatı değiştiği için kira bedelinin de farklı olacağını söylediler. Ben sizi onaylıyor muyum? Ne ek parası? Perde kapanmasın diye güzellik yapmaya çalışıyoruz, yaptıkları muameleye bak."Kendilerine yapılan ayıp karşısında oldukça sinirlenen Başar, sözlerine şöyle devam etti: "CHP'li belediyelerin salonlarını kullandırmasının artık suyu çıktı. AK Parti belediyelerindeki organizasyon yeteneği, düzen, sevgi, saygı bunlarda yok."Belediyeciliğin sadece yol, köprü değil, kültür-sanat hizmeti de olduğunun altını çizen Kemal Başar, sert konuştu: "Bakkal defteri gibi tarife listeleri var, bakkal kafasıyla tiyatro yapılmaz. Biz AK Parti'li belediyelerden sevgi, saygı görüyoruz. Bizi kapıda karşılıyorlar. Bunlar onları taklit bile edemiyor. Sonra oy istiyorlar; değil oy, oyun bile yok. Hiçbir partili değilim; vatandaşım, vergimi veriyorum, mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Vergimle yaptığın salonu böyle kullanacaksan hesap sorarım. Bu mu Atatürk'ün partisinin kültür-sanat anlayışı?