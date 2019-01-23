Starlık pakettir sahnesiz olmaz!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, TRT Müzik'te yayınlanan 'Müzik Dünyası' adlı programa katıldı. Sayan, programda çocukken girdiği bir müzik yarışmasından elendiğini itiraf etti. İşte ünlü sanatçıdan çarpıcı açıklamalar...

Küçükken müzik yarışmasına girdim, heyecandan sesim çıkmadı, öylece kalakaldım, elendim. Ama haklılardı çünkü şarkıyı söyleyemedim. O dönem keşfedilmek için yarışma yarışma gezdim. Her şey zordu. Sonra düğünlerde şarkı söylemeye başladım, aileme ben baktım.



'BABAMIN DA TAŞ PLAĞI VARDI'

Ailemdeki herkesin sesi güzeldir ama ben evde hiç şarkı söylemem. Genelde ablam şarkı söyler. Yıllarca o söyledi ama ben şarkıcı oldum. Babamın da bir taş plağı vardı ama annem plağı kırdığı için piyasaya çıkamadı.

Kadir İnanır'la oynadığım 'İmparator' filmi ile tanındım. Filmin sonunda ölüyordum, annem gerçek sanıp ağlamış. Kadir Abi'mden çok şey öğrendim, bana hocalık yaptı.

Artık müzik yapımcıları albüm yapmıyor, sadece single yapıyorlar. Gençler, yapımcıların kapısında boşuna yatmasın, direkt sosyal medyada şanslarını denesin. Yeni nesil şarkıcıları hem şanslı, hem de şansız görüyorum. İletişim çok hızlı ve hemen şöhret olabilme şansları var. Ancak, bu bazen dezavantaj olabiliyor. Starlık bir pakettir, sahnede de yıldızlaşmaları gerekiyor.

Gençler seslerini açmak için deniz kenarına ya da ormana gidip bağırsın. Araba kullanıp müzik dinlerken de bağırarak ses açabilirler. Bu benim özel taktiğimdir.



OĞLUMU 'TORPİLLİSİN' DİYE ÇOK ÜZDÜLER

Oğlum Oğulcan iyi bir futbolcuydu, tıpkı babası gibi çok iyi bir solaktı ama 'Seda Sayan'ın oğlusun, torpillisin' diye çok üstüne gidip onu üzdüler. Ben de ona futbolu bıraktırdım.

BUGÜN NELER OLDU