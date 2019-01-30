Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz

Oyuncu Deniz Çakır'ın, 30 Aralık'ta ünlü bir AVM'nin en popüler kafelerinden birine alkollü gidip yan masada sohbet eden başörtülü kızlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunması gündemi sarsmıştı. Olayın mağdurları savcılığa giderek ünlü oyuncu hakkında şikayette bulunmuş, Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Çakır, savcılığa giderek ifade vermişti. Geçtiğimiz günlerde savcılık, Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından takipsizlik kararı verdi. Ancak 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmamasından dolayı hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



İTİRAZ HAKKINI KULLANDILAR

Savcılığın soruşturmayı sadece hakaret suçundan yürütüleceğini açıklamasının ardından, olayın mağdurları başörtülü kızlar, itiraz haklarını kullanma kararı aldı. Avukat Enes Bayraktar'ın, müvekkilleri olan başörtülü kızlar adına, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından takipsizlik kararına itiraz edeceği öğrenildi.

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