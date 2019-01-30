Haberler > Günaydın Haberleri > Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz

Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz

Savcılık, başörtülü kızlara hakaret eden hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘özel hayatın gizliliğinin ihlali’ suçlarından takipsizlik kararı verdi. Hakaret suçuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. Başörtülü kızlar “Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz” dedi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz

Oyuncu Deniz Çakır'ın, 30 Aralık'ta ünlü bir AVM'nin en popüler kafelerinden birine alkollü gidip yan masada sohbet eden başörtülü kızlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunması gündemi sarsmıştı. Olayın mağdurları savcılığa giderek ünlü oyuncu hakkında şikayette bulunmuş, Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Çakır, savcılığa giderek ifade vermişti. Geçtiğimiz günlerde savcılık, Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından takipsizlik kararı verdi. Ancak 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmamasından dolayı hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İTİRAZ HAKKINI KULLANDILAR
Savcılığın soruşturmayı sadece hakaret suçundan yürütüleceğini açıklamasının ardından, olayın mağdurları başörtülü kızlar, itiraz haklarını kullanma kararı aldı. Avukat Enes Bayraktar'ın, müvekkilleri olan başörtülü kızlar adına, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından takipsizlik kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Makyajsız halini görenler inanamadı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
TENCERE VE TAVALARINIZ GERÇEKTEN TEMİZ Mİ?
ARKADAŞINA GÖNDER
Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN