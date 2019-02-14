Özcan Deniz ile Aslı Enver İsrail-Tel Aviv’e gidiyor!

En son Günay'da sahneye çıktığını hatırladığım Özcan Deniz, dört yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönüyor! Yalnız hayranları hemen sevinmesin; ünlü sanatçı, yıllar sonraki ilk konserini Türkiye'de değil İsrail Tel Aviv'de verecek!