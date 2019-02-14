Özcan Deniz ile Aslı Enver İsrail-Tel Aviv’e gidiyor!

Özcan Deniz, dört yıl aradan sonra sahneye dönüyor. İlk konserini İsrail-Tel Aviv’de verecek olan Deniz, 6 Nisan’da 20 kişilik bir orkestrayla Menora Mivtachim Arena’da sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, konserden tam 1 milyon dolar kazanacak. Bu arada; 720-1440 liradan satışa çıkan konser biletleri altı saatte tükenmiş.
Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:39Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:44
En son Günay'da sahneye çıktığını hatırladığım Özcan Deniz, dört yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönüyor! Yalnız hayranları hemen sevinmesin; ünlü sanatçı, yıllar sonraki ilk konserini Türkiye'de değil İsrailTel Aviv'de verecek!