Haberler > Günaydın Haberleri > Özcan Deniz ile Aslı Enver İsrail-Tel Aviv’e gidiyor!

ile -’e gidiyor!

, dört yıl aradan sonra sahneye dönüyor. İlk konserini -’de verecek olan Deniz, 6 Nisan’da 20 kişilik bir orkestrayla Menora Mivtachim Arena’da sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, konserden tam 1 milyon dolar kazanacak. Bu arada; 720-1440 liradan satışa çıkan konser biletleri altı saatte tükenmiş.

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:44
Özcan Deniz ile Aslı Enver İsrail-Tel Aviv’e gidiyor!

En son Günay'da sahneye çıktığını hatırladığım , dört yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönüyor! Yalnız hayranları hemen sevinmesin; ünlü sanatçı, yıllar sonraki ilk konserini Türkiye'de değil 'de verecek!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özcan Deniz ile Aslı Enver İsrail-Tel Aviv’e gidiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN