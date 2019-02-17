Gerçekler balçıkla sıvanmaz!

BUGÜN NELER OLDU

Günaydın, Deniz Çakır'ın bir kafede oturan başörtülü kızları taciz etme skandalını manşete taşıyınca yer yerinden oynadı. Olayı tüm detaylarıyla yansıtmamıza rağmen, birileri çıkıp "Kurmaca, yalan" dedi. Mağdur kızlar, olayı savcılığa taşıdı, yine bazıları 'Deniz Çakır'a çamur atma girişimi" diyerek aynı nakaratı tekrarladı.cuma günü son noktayı koyup taciz olayının görüntülerini kare kare yayınladı, kafe çalışanlarının ifadeleriyle Çakır'ın yalanlarını ortaya çıkardı.Medya iki gündür'ın ulaştığı belgeleri konuşuyor, sosyal medya ise skandalla ilgili yorumlarla kaynıyor. Bunca belgeye, delile rağmen hâlâ olaya inanmak istemeyen hanımlar, beyler; gerçekler balçıkla sıvanmıyor...olarak biz sadece manşet atarız, iftira değil! Skandalı, ilk günden bu yana gazetecilik refleksi ve objektif bakış açısıyla takip ettik. Etikten söz eden Deniz Çakır'a tavsiyem ise; etik bir davranış sergileyip hem bizden, hem de taciz ettiği o kızlardan özür dilemesi.