Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan yeniden cezaevinde!

Dolandırıcılık yüzünden Türkiye’den kaçan Sedat Doğan’ın, Brezilya’da yine hırsızlık yaptığı ve cezaevine girdiği iddia edildi. Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’ın başı dertten kurtulmuyor. Türkiye’de birçok ismi dolandırdığı iddiasıyla Brezilya’ya kaçan yönetmen, vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen sene hırsızlık yüzünden cezaevine giren Sedat Doğan’ın, yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:05Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 10:15
Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan'ın başı dertten kurtulmuyor...