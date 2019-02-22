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’nın eski eşi yeniden cezaevinde!

Dolandırıcılık yüzünden Türkiye’den kaçan ’ın, Brezilya’da yine hırsızlık yaptığı ve cezaevine girdiği iddia edildi. ’nın eski eşi Sedat Doğan’ın başı dertten kurtulmuyor. Türkiye’de birçok ismi dolandırdığı iddiasıyla Brezilya’ya kaçan yönetmen, vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen sene hırsızlık yüzünden cezaevine giren Sedat Doğan’ın, yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 10:15
Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan yeniden cezaevinde!

Şarkıcı 'nın eski eşi ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan 'ın başı dertten kurtulmuyor...

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Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan yeniden cezaevinde!
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