‘Gel Erzincan’a götüreyim seni’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 65'inci doğum gününde sanatçıların düzenlediği sürpriz kutlamada, yönetmen ve çağdaş sanatçı Kutluğ Ataman da vardı. Ataman, görüşmede Cumhurbaşkanı ile arasında geçen diyaloğu anlattı: "Bana, 'Senin memleketin Erzincan'a gidiyorum. Gel seni de götüreyim. Senin orada Palanga Çiftlik projen vardı, onu görmüş oluruz' dedi. Ben de kendisine 'Efendim, henüz proje tamamlanmadı, hazır olunca size göstereyim' dedim. Böylece sözleştik."Sürpriz doğum günü kutlamasında yönetmen Semih Kaplanoğlu, ressam Ergin İnan ve keman virtüözü Cihat Aşkın da vardı. Ergin İnan, "Çok samimi ve sıcak bir ortamdı. İlk defa kendisiyle tanışma fırsatı buldum" dedi.