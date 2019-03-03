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büyük saygısızlık

İki dernek, “’ın katıldı” diyerek ’ın konseri için boykot çağrısı yaptı. Sanatçı, boykotçulara boyun eğmedi: Cumhurbaşkanımız’a bir değil, 10 konserim feda olsun. O salona 3 kişi bile gelse, konseri vereceğim

NEŞEM YAŞAR
NEŞEM YAŞAR Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019
Ustaya büyük saygısızlık
BİLETLER İADE EDİLİYOR
Usta sanatçı Özdemir Erdoğan, 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde konser verecekti. Ancak ilginç bir gelişme yaşandı. Partizan iki dernek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe katılan Özdemir Erdoğan'ın konserine gitmeyin" diyerek linç kampanyası başlatıp boykot çağrısı yaptı. Çağrının ardından konser biletleri iade edilmeye başlandı.

'FANATİZM VE PARTİZANLIK BU!'
Durumu üzüntüyle karşılayan Özdemir Erdoğan, yine de duruşunu bozmadı: "Cumhurbaşkanımız için bir değil 10 konserim feda olsun. Bu boykotu aklım almıyor ama beni seven İzmirliler'i de kıramam, o salona üç kişi gelse de konser vereceğim. Bu kadar fanatizm ve partizanlık olamaz, kimse benim 50 yıllık kariyerimi hiçe sayamaz!"
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Ustaya büyük saygısızlık
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