Ustaya büyük saygısızlık

BUGÜN NELER OLDU

Ustasanatçı Özdemir Erdoğan, 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde konser verecekti. Ancak ilginç bir gelişme yaşandı. Partizan iki dernek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe katılan Özdemir Erdoğan'ın konserine gitmeyin" diyerek linç kampanyası başlatıp boykot çağrısı yaptı. Çağrının ardından konser biletleri iade edilmeye başlandı.Durumuüzüntüyle karşılayan Özdemir Erdoğan, yine de duruşunu bozmadı: "Cumhurbaşkanımız için bir değil 10 konserim feda olsun. Bu boykotu aklım almıyor ama beni seven İzmirliler'i de kıramam, o salona üç kişi gelse de konser vereceğim. Bu kadar fanatizm ve partizanlık olamaz, kimse benim 50 yıllık kariyerimi hiçe sayamaz!"