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Terör örgütü propagandasına soruşturma

bir terör örgütü mensubu ile annesinin fotoğrafını paylaşan , savcılığa şikayet edildi. Ünlü model hakkında, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019
Terör örgütü propagandasına soruşturma
CUMARTESİ ANNELERİ'NE DESTEK
Model Didem Soydan, terör örgütü mensubu Hasan Ocak'ın kaybolması sonrası oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşan Soydan; "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim" diye yazdı.

EMNİYET GÜÇLERİ TESPİT ETTİ
PAYLAŞIMINDA Cumartesi Anneleri'ni etiketleyen ünlü model, "Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz" ifadesini kullandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü modelin bu paylaşımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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Terör örgütü propagandasına soruşturma
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