Terör örgütü propagandasına soruşturma

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Model Didem Soydan, terör örgütü mensubu Hasan Ocak'ın kaybolması sonrası oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşan Soydan; "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim" diye yazdı.PAYLAŞIMINDA Cumartesi Anneleri'ni etiketleyen ünlü model, "Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz" ifadesini kullandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü modelin bu paylaşımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.