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Şarkıcı Alpay’a terör soruşturması

Şarkıcı Alpay konser sırasında, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin" dedi. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019
Şarkıcı Alpay’a terör soruşturması

DEVLETİ AŞAĞILAYICI SÖZLER
Şarkıcı Alpay, müzik kariyerinin 50'nci yılını 22 Mart'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutladı. Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildi. Bu sırada Alpay, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin" dedi.

SEYİRCİ ŞİKAYET ETTİ
O Gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay'ın terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şarkıcı Alpay’a terör soruşturması
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