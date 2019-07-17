Murat Yıldırım batan geminin başrolünde

YÖNETMENLE GÖRÜŞTÜ

Ünü ülke sınırlarını aşan Murat Yıldırım, Mısır yapımı Mako filminin başrolünü üstlenecek. Ünlü oyuncu, gerçek bir olaydan beyazperdeye aktarılan filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yapımcısıyla, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve sözleşmeye imza attı.



KAZANIN İÇ YÜZÜ

1991'de batan Salem Express gemisinin hikayesini anlatan filmde Yıldırım'ın yanı sıra; Mısırlı Menna Fadali, Sarah Elshamy ve Nahed Elsebai ile Suriyeli aktör Kosai Khauli rol alacak. Mısır'da ve Ortadoğu ülkelerinde gösterilecek filmde, Yıldırım kendi adıyla oynayacak.



15 ARALIK 1991'DE BATTI

Cidde Limanı'ndan Mısır'daki Safaga Limanı'na giden Salem Express gemisi, 1991 yılında Kızıldeniz'de battı. Gemide çoğunlukla hac görevinden dönen yolcular ve Mısırlı işçiler bulunuyordu. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle kayalara çarpan gemi, 20 dakika içinde battı. Gemide bulunan toplam 464 kişi hayatını kaybetti.

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