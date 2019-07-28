Beş sene sonra annesi de seyirciler arasında

BUGÜN NELER OLDU

Popunsevilen ismi Ziynet Sali, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Poll Production'ın düzenlediği, 5 bin kişinin izlediği konser öncesi soruları yanıtlayan Sali, "Beş yıldır burada sahneye çıkıyorum ama bugün benim için çok özel. İlk kez buraya annem de geldi. Harbiye her sanatçı için yüksek bir plaftorm" dedi. Gecede 'Yağmur', 'Deli Divanenim', 'Beş Çayı' gibi parçalarını sevenleriyle birlikte söyleyen Sali, sahnesini küçük misafirleriyle de paylaştı. 'Bana da Söyle' parçasını küçük YouTuber Ecrinsu Çoban ile seslendiren sanatçı, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.Ziynet Sali, konserinde sevgilisi ve aynı zamanda gitaristi olan Erkan Erzurumlu ile salsa da yaptı. Sali; İspanyol dansçı konuğu Manuel Reina ile yaptığı Flamenco dansıyla da izleyenleri büyüledi.