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Şişman ve pijamalı Nurgül Yeşilçay

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Şişman ve pijamalı Nurgül Yeşilçay
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay; Selçuk Aydemir'in, 2015'te çıkan ve uzun süre 'Çok Satanlar' listesinde yer alan kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar'la aynı ismi taşıyan filmde farklı bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Yeşilçay, filmde 90'lı yılların mahalledeki teyzelerini hatırlatacak. Filmde canlandırdığı 'İlknur' karakteri için Anadolu kadını imajına bürünen ünlü oyuncuya, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takılıp 90'lı yılların modası olan perma yapıldı. Ünlü oyuncu sete her gün iki saat önceden geldi, saçı tellerle sarılarak perma işlemi uygulandı. Yeşilçay, rolüne adapte olmak için ise set başlamadan 10 gün önce, evinde şişmanlatma aparatlarıyla çalıştı. Selçuk Aydemir'in çocukluk yıllarından esinlendiği ve tabletlerin, akıllı telefonların olmadığı, çocukların 'çocuk' olduğu yıllarda geçen 'Mahalleden Arkadaşlar', komedi filmlerine yeni bir lezzet kazandıracak. 2020'de seyirciyle buluşacak olan filmde Yeşilçay'a Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci ve Yılmaz Gruda eşlik ediyor.
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Şişman ve pijamalı Nurgül Yeşilçay
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