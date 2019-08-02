Yalıkavak’ta alışveriş şenliğinde buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Farklıillerde düzenlediği alışveriş şenlikleriyle adından söz ettiren Bilge Kuru ve Öznur Yakın'ın kurucuları olduğu Başarılı İş Kadınları Platformu'nun (BİKAP) yeni durağı Bodrum oldu. Yalıkavak Moon Beach'te gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği'nde tasarımcıların açtığı stantlar yer aldı. Misafirler, alışverişin yanı sıra havuz ve güneşin de tadını çıkardı. Şenliğe katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Özlem Yıldız, Tuba- Nuri Develi, Meltem Gökhan ve Ayfer Toprak da vardı.