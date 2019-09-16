Özcan Deniz’in kalp hastası kardeşi: Abim yoksa cumhurbaşkanım var

Gülcan Deniz, babaları Sadık Deniz'in vefatından sonra ulaşamadığı ağabeyi Özcan Deniz'e şu sözlerle sitem etmişti: "Abim için babamla birlikte ben de öldüm." Annesi KOAH, kendisi de kalp hastası olan Gülcan, GÜNAYDIN'a gönderdiği videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

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'TEDAVİYE İHTİYACIM VAR'

Gülcan, videoda şöyle konuşuyor: "Daha önce hasta anneme bakıyordum, artık ben de hastayım. Evden çıkamıyor, okula gidemiyorum. Hem annemin, hem de benim bakıma ve tedaviye ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardımlarını rica ediyorum."