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’in kalp hastası kardeşi: Abim yoksa cumhurbaşkanım var

’in kalp hastası olan , GÜNAYDIN'a gönderdiği videoyla 'dan yardım istedi

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Özcan Deniz’in kalp hastası kardeşi: Abim yoksa cumhurbaşkanım var

Gülcan Deniz, babaları Sadık Deniz'in vefatından sonra ulaşamadığı ağabeyi Özcan Deniz'e şu sözlerle sitem etmişti: "Abim için babamla birlikte ben de öldüm." Annesi KOAH, kendisi de kalp hastası olan Gülcan, GÜNAYDIN'a gönderdiği videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

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'TEDAVİYE İHTİYACIM VAR'
Gülcan, videoda şöyle konuşuyor: "Daha önce hasta anneme bakıyordum, artık ben de hastayım. Evden çıkamıyor, okula gidemiyorum. Hem annemin, hem de benim bakıma ve tedaviye ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardımlarını rica ediyorum."

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Özcan Deniz’in kalp hastası kardeşi: Abim yoksa cumhurbaşkanım var
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