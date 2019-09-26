Duayen denizcinin hayatı kitap oldu

BUGÜN NELER OLDU

Yazar Sitem Ateş'in Turkuvaz Kitap'tan çıkan yeni kitabı 'Gölgenin Ağırlığı', önceki gün Four Seasons İstanbul'da tanıtıldı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak kaleme alınan kitap için gerçekleşen tanıtıma birçok yazar, televizyoncu, yapımcının yanı sıra, denizcilik dünyasının önemli isimleri de katıldı. 'Gölgenin Ağırlığı', denizci Mecit Çetinkaya'nın hayatını anlatıyor. Çetinkaya; hikayesi daha önce de kitaplara konu olmuş, ismi sokaklara verilmiş bir denizci. Türkiye'de armatörlük mesleğini başlatan duayenlerden sayılan, ilk kez bir mavnaya motor takarak geliştiren Çetinkaya'nın yaşamı bir kez daha kitaba uyarlandı. Torunu Zeynep Çetinkaya, bir roman kahramanı olmanın heyecan verici olduğunu söyledi.