Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Aydilge, Park Bornova'da İzmirli hayranlarıyla buluştu. Babası emekli askeri hekim olan Aydilge, konserde askerlerimizi ve asker annelerini unutmadı. Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veren şarkıcı, sahne öncesi Türk bayraklarıyla donatılmış salonda mini bir söyleşi yaptı. 'Yalnızlık Masalı' adlı parçasını seslendiren Aydilge, şunları söyledi: "Tüm dünyada yalnız bırakılmaya çalışan ülkemiz asla yalnız değil çünkü biz varız. Bizi ekonomi ile tehdit edenler, Kurtuluş Savaşı'nı ne şartlarda kazandığımızı unutuyor. Belki elim silah tutmaz ama bugün 'gel' desinler, vatanım için koşa koşa giderim. Tıpkı Nene Hatun gibi, tıpkı Kara Fatma gibi... Bu milletin kadınlarını ve analarını asla hafife almasınlar. Türk kadını, gerekirse yine destan yazar." Asker yolu gözleyen annelere selam gönderen Aydilge, sahnede diz çöküp ağıt yaktı. Gözleri dolan ünlü şarkıcı, performansını 'Vatan sana canımız feda' sözleriyle noktaladı.