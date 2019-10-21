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'den babası 'ye şok suçlama!

Bir süre önce gırtlak kanserine yakalanan ve sesini kaybeden halk ozanı Aşık , kendisi gibi ozan olan ve aynı hastalığa yakalanan oğlu Engin’in tedavisi için yardım talebinde bulunmuştu. Ünlü ozan Ali Nurşani'nin kanserle mücadele eden oğlu , babasının hastalığını kullanarak sevenlerini dolandırdığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:56
Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama!

Aşık Ali Nurşani, kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulunmuştu. Birçok isim ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ali Nurşani ile görüşerek gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

Aşık Ali Nurşani kansere yakalanan oğlu için sevenlerinden yardım istedi

Hürriyet'in haberine göre; Ancak Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, şaşırtan bir iddiada bulundu.

"HASTALIĞIMI KULLANARAK SEVENLERİMİ DOLANDIRDI"
Engin Nurşani, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Tedavimi Sağlık Bakanlığı üstlendi. Babam sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı.Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Aşık Ali Nurşani oğlu Engin Nurşani için yardım çağrısı yaptı

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Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama!
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