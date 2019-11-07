‘Baba Parası’ peşinde

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Türk sinemasının son yıllarda yetiştirdiği en önemli komedi oyuncularından Ahmet Kural, 'Baba Parası' filminde müthiş bir performansa imza attı. Kural filmde, ölen babasının mirasının peşine düşen ve bu uğurda üvey annesiyle kıyasıya bir mücadele içine giren 'Kıbrıslı Selim' karakterine hayat veryor. Kural, 'Baba Parası'nda komik lafları, atletik yapısının yanı sıra, Kıbrıs Türkleri'nin kendine has şivesini başarıyla canlandırdı. Oyuncu, Kıbrıslı tiplemesi için şu açıklamayı yaptı:"Kıbrıslı Selim için günlerce çalıştım. Rol arkadaşım aslen Kıbrıslı olan usta oyuncu Osman Alkaş bana çok destek verdi. Kıbrıs'ta da birebir ders aldım ve Kıbrıslı soydaşlarımızla bol bol sohbet ettim. Ayrıca Youtube'dan Kıbrıslı kardeşlerimizin videolarını izledim. Konuşmalarını, espri anlayışlarını inceledim. Sette herkes çok beğendi. Kıbrıslı Selim'i hayranlarımın da çok seveceklerini umuyorum." Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in s üstlendiği filmde Kural'a; Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş eşlik ediyor. 'Baba Parası' 1 Ocak 2020'de vizyonda olacak.