‘Hem gösterişli hem rahat bir gelinlik giymek isterim’

BUGÜN NELER OLDU

Birçok dizide ve filmde rol alan Öznur Serçeler, Cosmopolitan Bride dergisine konuştu... Sezonun favori gelinlikleri içinde poz veren Serçeler hayalindeki gelinliği de anlattı.■ Yapmak istediğim şeylere odaklandığım ve bunların üzerine çalıştığım bir dönemdeyim. Yarınımın bugünden daha da güzel geçmesi için elimden geleni yapıyorum. 'İyi ki içinde yer almışım' dediğim projelere imza atmak, oyunculuğun ve özel hayatımın hakkını vererek dolu dolu yaşamak istiyorum.■ Bir müzikalde oynamanın hayalini kuruyorum. Çünkü oyunculuğu sevdiğim kadar enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Dans etme konusunda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Müzikalde sevdiğim şeyleri gerçekleştirebilirim.■ Sosyal sorumluluk projelerine karşı titiz bir yaklaşımım var. Sadece benim de adım geçsin diye katılmayı doğru bulmuyorum. Bu tip konularda birilerine ilham vermek için yola çıkılması bana samimi gelmiyor. İnandığım ve faydam olabilecek projeler için elimden geleni yapıyorum.■ Üstü dar, eteği kabarık fakat tarlatanı olmayan, içinde kendimi hem gösterişli, hem de çok rahat hissettiğim bir gelinlik giymek istiyorum. Gelinliğin belli bir duygusu olan bir giysi olduğunu düşünüyorum. Ne zaman gelinlik giysem vücut formum bile değişiveriyor. İnsan kendisini prenses gibi özel hissediyor.'Şatafatlı düğünler bana göre değil'■ Ben aslında düğün seven biri değilim fakat gelinlik seviyorum. Arkadaşlarımın düğünlerine bile giderken zorlanırım. Çok kalabalık ve şatafatlı düğünler bana göre değil. Kendi düğünüm için sade ve sakin bir kutlama düşünüyorum. En yakınlarımın yanımda olduğu ve hep birlikte, gerginlik hissetmeden, geçirilen bir gün olmasını hayal ediyorum.