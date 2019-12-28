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: Yara bandı değilim ben

Eşi Chloe’den boşanan ’la görüntülenen , ‘Serdar, yarasını kapatmak için onunla görüşüyor’ haberlerine isyan etti. Savcılığa koşan Şahin, “Ben yara bandı değilim” dedi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Serdar Ortaç: Yara bandı değilim ben
'ARAMIZDA AŞK YOK'
Ağustos ayında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, Fulya Şahin adlı bir kadınla görüntülendi. Ardından bazı TV programlarında, 'Ortaç'ın yarasını iyileştirmek için Şahin'le görüştüğü' yorumları yapıldı. Savcılığa başvuran Şahin, "Aramızda aşk yok. Ben kimsenin yara bandı" değilim diyerek şikayetçi oldu.

TAKİPSİZLİK KARARI
Savcılık, genç kadının şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ortaç'ın kamuya mâl olmuş biri olduğunu belirten savcılık, Şahin hakkında sarf edilen sözlerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını ve haber niteliği taşıdığını belirledi. Hakaret unsuruna rastlanmadığı tespit edilerek, takipsizlik kararı verildi.
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Serdar Ortaç: Yara bandı değilim ben
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