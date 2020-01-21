Tarkan ile Ekrem İmamoğlu’nun samimiyetinin sebebi anlaşıldı! Tarkan’ın mega kurnazlığı

Ünlü şarkıcı Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi olduğu HİTT Müzik Prodüksiyon, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı. 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce beş kez İBB'ye başvuruda bulunuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvuruları daha önce belediye tarafından reddedilen Tarkan, altıncı kez başvurusunu tekrarladı. Ancak teklif onaylanacağı sırada İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol söz alarak ilgili dosyanın komisyona iadesini istedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Raporun komisyon görüşünde de, başvuranların taleplerinin uygun görülmediği yer aldı. İstediği imar değişikliği bir türlü yapılmayan Tarkan, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Dosyanın neden geri çekildiğine ilişkin ise Meclis'e açıklama yapılmadı.

ABLASIYLA BİRLİKTE SATIN ALDI

İBB Meclisi'nin Ocak ayı ikinci toplantısında, komisyon raporları karara bağlandı. Raporlar arasında, Tarkan'ın Bayrampaşa Atışalanı Mahallesi'nde yer alan 8 pafta 1156 parseldeki arazisinin imar dosyası da vardı. İBB'den daha önce beş kez istediği imar iznini alamayan Tarkan, şansını 6'ncı kez denedi. 8 Şubat 2019'da İBB'ye başvuran Tarkan'ın dosyası Meclis'e 11 ay sonra geldi. Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi oldukları HİTT Müzik Prodüksiyon, söz konusu araziyi 2007'de almıştı.

VATANDAŞ OTOPARK OLARAK KULLANIYOR

Dosyada haksızlığa uğradığını belirten Tarkan, İBB tarafından hazırlanan imar planına göre 5 bin 283 metrekare olan arazinin imar planlarında bin 720 metrekaresinin çocuk bahçesi, bin 150 metrekaresinin yol alanı olarak ayrıldığını belirtti. Son değişiklikler ile terk oranının yüzde 81'e çıktığını, kendisine 980 metrekare kaldığını iddia ederek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Tarkan, söz konusu arazinin 2 bin 686 metrekarelik kısmına ticaret alanı hakkı olan imar izin verilmesini talep etmişti. Öte yandan boş alan olarak görünen yerin vatandaşlar tarafından otopark ve yeşil alan olarak kullanıldığı rapora yansıdı.

DOSYA KOMİSYONA İADE EDİLDİ

5 BİN 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için 5 kez İBB'ye başvuru yapıldı. Araziye akaryakıt istasyonu ve otel inşa etmek isteyen Tarkan, başvurusunu altıncı kez tekrarladı. Ancak teklif onaylanacağı sırada imar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol söz alarak, ilgili dosyanın komisyona iadesini istedi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Dosyanın neden geri çekildiğiyle ilgili Meclis'e açıklama yapılmadı. Komisyon görüşünde ise, talebin uygun görülmediği ifade edildi.

ÜÇTE BİRİ ÇOCUK BAHÇESİ

Haksızlığa uğradığını belirten Tarkan; İBB'nin hazırladığı imar planına göre 5 bin 283 metrekare olan arazinin bin 720 metrekaresinin çocuk bahçesi, bin 150 metrekaresinin yol olarak ayrıldığını, son değişikliklerle terk oranının yüzde 81'e çıktığını savundu. Kendisine 980 metrekare kaldığını ifade eden şarkıcı, mağduriyetinin giderilmesini istedi ve 2 bin 686 metrekarelik bölüme imar izni verilmesini talep etti. Raporda, arazinin vatandaşlar tarafından otopark olarak kullanıldığı da belirtildi.

SAMİMİYETİN SEBEBİ ANLAŞILDI!

Tarkan, Harbiye Açıkhava konserinde kendisini dinlemeye gelen Ekrem İmamoğlu için "Güleryüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz, yanınızdayız" demişti. Tarkan'ın imar izni hamlesiyle, neden İmamoğlu'yla samimiyet kurup ona iltifatlar yağdırdığı da anlaşıldı.

Seçim sonrası Ekrem İmamoğlu'na yaranmaya çalışan Tarkan, "Dün gözüme uyku girmedi. Gel gör ki, sabah ufuktan doğan ışık her zamankinden daha parlaktı. Anladım ki, her şey çok güzel olacak" diye tweet attı.