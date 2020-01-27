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'nın başlattığı kampanyada depremle sarsılan 'a rekor bağış toplandı! İşte ...

, depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Sahibi olduğu TV8'de yaptığı canlı yayınla rekor bağış toplayan Acun Ilıcalı'nın kampanyasına çok sayıda ünlü isim, iş adamı ve birçok vatandaş da destek verdi. İşte Acun Ilıcalı'nın başlattığı kampanyada Elazığ depremzedeleri için toplanan rekor bağış...

Giriş Tarihi: 27.1.2020 10:56 ABONE OL
Acun Ilıcalı'nın başlattığı kampanyada depremle sarsılan Elazığ'a rekor bağış toplandı! İşte Acun Ilıcalı'nın Elazığ için topladığı rakam...

Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu.

Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu.

51 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 51 milyonun TL bağış toplandı.

Acun Ilıcaı kampanyayı twitter hesabından "Depremzede vatandaşlarımız için hazırladığımız #TV8deTekYürek programımız şu an TV8'de başladı. Yardımlaşma kampanyamızın duyurulması için desteklerinizi bekliyorum.."sözleri ile duyurmuştu.

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Acun Ilıcalı'nın başlattığı kampanyada depremle sarsılan Elazığ'a rekor bağış toplandı! İşte Acun Ilıcalı'nın Elazığ için topladığı rakam...
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