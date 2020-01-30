Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise'den yeni bir paylaşım daha geldi. Son zamanlarda moda olan bol paça pantolon ile çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi.
Giriş Tarihi: 30.1.2020 20:58Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 21:05ABONE OL
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, yeni paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini bir kez daha çekmeyi başardı.