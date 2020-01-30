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Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına de katıldı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen 'den yeni bir paylaşım daha geldi. Son zamanlarda moda olan bol paça pantolon ile çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 21:05 ABONE OL
Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı

hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı , yeni paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini bir kez daha çekmeyi başardı.

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Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı
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