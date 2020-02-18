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Son Dakika Haberi: ’in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti! İbrahim Tatlıses ile arasındaki sonuçlandı!

ile arasındaki davanın sonucu magazin gündemine son dakika haberi olarak düştü. İbrahim Tatlıses, kendisini tecavüzle suçlayan eski oryantal Sibel Gökçe’ye açtığı davayı kazandı. Mahkeme, “İtibarım sarsıldı, bana iftira atıldı” diyen Tatlıses’e 12 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Sibel Gökçe, katıldığı TV programında 20 yaşındayken . Bu açıklamanın ardından soluğu mahkemede alan Tatlıses, “Bu asılsız iftira yüzünden onurum kırıldı, itibarım sarsıldı” dedi. Tatlıses, Sibel Gökçe ve TV kanalından 60 bin lira tazminat talep etti. Mahkeme, Gökçe’nin iddiayla ilgili herhangi bir yargı merciine başvuru yapmadığını, bu nedenle itibarını sarstığı Tatlıses’e 12 bin lira ödemesi gerektiğine hükmetti. İşte İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe arasındaki davanın sonucu ve son dakika gelişmeleri…

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 18.2.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 08:25 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti! İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe arasındaki dava sonuçlandı!

Ünlü sanatçı , kendisine ettiğini iddia eden eski oryantal 'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Gökçe'nin Tatlıses'e 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda katıldığı 'Aramızda Kalsın' programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.

60 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Gökçe'nin açıklaması üzerine soluğu mahkemede alan Tatlıses, "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye tecavüz etmedim" diyerek Gökçe'yle birlikte TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısına 60 bin liralık tazminat davası açtı.

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Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti! İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe arasındaki dava sonuçlandı!
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