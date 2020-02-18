Son Dakika Haberi: İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti! İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe arasındaki dava sonuçlandı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisine tecavüz ettiğini iddia eden eski oryantal Sibel Gökçe'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Gökçe'nin Tatlıses'e 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda katıldığı 'Aramızda Kalsın' programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.

60 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Gökçe'nin açıklaması üzerine soluğu mahkemede alan Tatlıses, "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye tecavüz etmedim" diyerek Gökçe'yle birlikte TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısına 60 bin liralık tazminat davası açtı.