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’ün fotoğraflarını sosyal medyada kullanarak… Ünlü şovmenin çakma isyanı!

, geçtiğimiz günlerde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Ünlü Beyazıt Öztürk, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçesinde, adı ve fotoğrafları kullanılarak sosyal medyada kendi adına hesaplar oluşturulduğunu, söz konusu hesaplarda paylaşımlar yapıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi: 26.6.2020 08:57 Son Güncelleme: 26.6.2020 09:13 ABONE OL
Beyazıt Öztürk’ün fotoğraflarını sosyal medyada kullanarak… Ünlü şovmenin çakma Beyaz isyanı!

Ünlü sunucu , geçtiğimiz günlerde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Öztürk avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçesinde, adı ve fotoğrafları kullanılarak sosyal medyada hesapları oluşturulduğunu, söz konusu hesaplarda ise paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Beyazıt Öztürk’ün fotoğraflarını sosyal medyada kullanarak… Ünlü şovmenin çakma Beyaz isyanı!

Kişilik haklarının ihlal edildiğini beyan eden Öztürk, itibarının zedelendiğini ileri sürerek söz konusu hesaplara erişimin engellenmesini talep etti.

Beyazıt Öztürk’ün fotoğraflarını sosyal medyada kullanarak… Ünlü şovmenin çakma Beyaz isyanı!

HESAPLAR KAPATILDI
Öztürk'ün talebinin ardından , sahte şekilde oluşturulmuş hesapların ünlü sunucunun kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Beyazıt Öztürk’ün fotoğraflarını sosyal medyada kullanarak… Ünlü şovmenin çakma Beyaz isyanı!
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Beyazıt Öztürk’ün fotoğraflarını sosyal medyada kullanarak… Ünlü şovmenin çakma Beyaz isyanı!
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