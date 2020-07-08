Son dakika haber: Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?

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Son dakika haber: Usta oyuncu hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?

Gelen ile Türk tiyatrosunun usta oyuncuları arasında yerini alan 'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Birçok dizi ve filmde yer alan usta isim sadece oyunculuğu ile değil 'nin ilk dublaj ustalarından biri olarak da tanınıyordu. Jale Aylanç ölümü ardından sanat dünyasının bu acı kaybı ile beraber ise ünlü oyuncunun sevenleri özellikle sosyal medyada başsağlığı dileklerinde bulundu. İşte gelen son dakika haberi ile 72 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Jale Aylanç'ın acı haberi…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 07:19 Son Güncelleme: 8.7.2020 07:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Sanat dünyasının acı günü... Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?

Son dakika haberler… 72 yaşındaki usta oyuncu hayatını kaybetti… Türk tiyatrosunun sevilen isminin acı haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabı üzerinden duyururken öte yandan Jale Aylanç rol aldığı tiyatro, film ve diziler merak ediliyor. İşte Sanat dünyasının acı kaybı Jale Aylanç ile son dakika haberinin detayları…

ACI KAYIP! USTA OYUNCU JALE AYLANÇ HAYATINI KAYBETTİ…

Şimdiye kadar birçok dizi ve filmde boy gösteren usta oyuncunun acı haberini Oyuncular Sendikası " Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" sözleriyle duyurdu. Gelen bu acı haber sevenlerini yasa boğdu!

Son dakika haberi: Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Sanat dünyasının acı günü... Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?

USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ!

Unutursam Fısılda, İlk Öpücük gibi filmlerde, Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde rol alan , 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncular Sendikası, Aylanç'ın vefat ettiğini Twitter'dan duyurdu; 'Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun'.

Son dakika haberi: Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Sanat dünyasının acı günü... Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?

JALE AYLANÇ KİMDİR?

23 Mart 1948'de İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, 'nin ilk dublaj ustalarından birisiydi.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Mefisto / Ms. Efeli – 1990
Ayaktakımı Arasında / Kvaşnia – 1990
Yusuf ile Menofis / Oyuncu – 1989

Rol Aldığı Diziler:

Dengi Dengine (2019)
Yeşil Deniz (Hafize, 2014-2015)
Suskunlar (Ümran, 2012)
Gece Sesleri (Satı, 2008)
Beni Unutma (Cennet, 2008)
Yeni Evli (2007)
Nazlı Yarim (2007)
Hayat Türküsü (Kumru, (Kumru Nine, 2006)
Fırtına (Emine, 2006)
Bizim Evin Halleri (2000)
Tersine Akan Nehir (1996)
Yukarı Karakısık (1993)

Son dakika haberi: Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Sanat dünyasının acı günü... Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

İlk Öpücük (Lemide, 2017)
Unutursam Fısılda (2014)
Sonsuz Bir Aşk (Ferize Ana, 2014)
Olur Olur! (Ali'nin Annesi, 2014)
Ben Bir İnsan (2002)
Düttürü Dünya (Gülsüm, 1988)
Kırlangıç Fırtınası (Melek, 1985)
Bir Yudum Sevgi (Fabrika Çalışanı, 1984)

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Son dakika haber: Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?
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