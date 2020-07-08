Son dakika haber: Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?

Son dakika haberler… 72 yaşındaki usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti… Türk tiyatrosunun sevilen isminin acı haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabı üzerinden duyururken öte yandan Jale Aylanç rol aldığı tiyatro, film ve diziler merak ediliyor. İşte Sanat dünyasının acı kaybı Jale Aylanç ile son dakika haberinin detayları…

ACI KAYIP! USTA OYUNCU JALE AYLANÇ HAYATINI KAYBETTİ…

Şimdiye kadar birçok dizi ve filmde boy gösteren usta oyuncunun acı haberini Oyuncular Sendikası " Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" sözleriyle duyurdu. Gelen bu acı haber sevenlerini yasa boğdu!