Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Hande Erçel uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti. Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı hayranlarını da üzmüştü.