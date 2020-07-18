Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Hande Erçel uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti. Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı hayranlarını da üzmüştü.
Sevgilisi Hande Erçel ile ayrıldıkları iddia edilen popçu Murat Dalkılıç, önceki gün Yalıkavak'taki D Plaj'da Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi ile görüntülendi.
Dalkılıç, gün boyu sevgilisinin 7 aylık yeğeni Aylin Mavi'yi kucağından düşürmeyip onu öpücüklere boğdu.
Set yoğunluğu nedeniyle onlara katılamayan Hande Erçel'in, işlerini bitirip yanlarına gideceği öğrenildi.