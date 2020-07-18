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ile 'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...

Güzel oyuncu ile 'ın ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Hande Erçel uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti. Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı hayranlarını da üzmüştü. Sevgilisi Hande Erçel ile ayrıldıkları iddia edilen popçu Murat Dalkılıç, önceki gün Yalıkavak'taki D Plaj'da Erçel'in kız kardeşi ve eşi ile görüntülendi. Peki Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın yalan mıydı? Murat Dalkılıç'ın Erçel ailesi ile tatilde birlikte olmalı iddialarını da çürütmüş oldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 18.7.2020 09:42 Son Güncelleme: 18.7.2020 09:48 ABONE OL
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...

Güzel oyuncu ile 'ın ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Hande Erçel uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti. Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı hayranlarını da üzmüştü.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...

Sevgilisi ile ayrıldıkları iddia edilen popçu , önceki gün Yalıkavak'taki D Plaj'da Erçel'in kız kardeşi ve eşi ile görüntülendi.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...

Dalkılıç, gün boyu sevgilisinin 7 aylık yeğeni Aylin Mavi'yi kucağından düşürmeyip onu öpücüklere boğdu.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...

Set yoğunluğu nedeniyle onlara katılamayan 'in, işlerini bitirip yanlarına gideceği öğrenildi.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...
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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı yalan mı? Murat Dalkılıç Erçel ailesiyle plajda...
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