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’e şoku! borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!

, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık borcunu ödeyemedi. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu

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Giriş Tarihi: 5.8.2020 08:03 Son Güncelleme: 5.8.2020 08:14 ABONE OL
Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!

BANKADAN İHTARNAME

, geçtiğimiz yıl özel bir bankadan çekti. Yaklaşık 1 milyon lira kredi alan Evcimik, iddiaya göre bir süre sonra krediyi ödeyemedi.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!

Banka, 'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!

Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!

Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!

3.5 MİLYON BEDEL

Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!

İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!

Bilirkişi, evin 3,5 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. , icra Özel İstihbarat yoluyla satılacak.

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Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!
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