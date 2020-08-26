İşin suyunu çıkardı konser yarım kaldı

Melek Mosso Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde cumartesi akşamı konser verdi. Ancak Mosso, konser bitmeden sahneden aşağıya indirildi. Mosso, 'Halbuki bu kadar güzel bir konserdi. İndirildik' diye tweet attı.
Olayı sormak için kendisini aradık ancak konuşmak istemediği aşikar ki, ekibiyle 'Ulaşılamıyor' diye haber gönderdi. Olayla ilgili iddialar ise oldukça ilginç: Mosso, konserinde 'Keklik Gibi' adlı şarkıyı seslendirmeden önce oldukça fanatik bir konuşma yapmış.
Ağır siyasi göndermeler yapmış, ardından da Grup Yorum üyelerine selam çakınca bazı seyirciler duruma büyük tepki göstermiş. Böylece konser yarım kalmış. Melek Mosso, umarım bir an önce yaşanan olayla ilgili açıklama yapar.