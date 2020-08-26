İşin suyunu çıkardı konser yarım kaldı

Olayı sormak için kendisini aradık ancak konuşmak istemediği aşikar ki, ekibiyle 'Ulaşılamıyor' diye haber gönderdi. Olayla ilgili iddialar ise oldukça ilginç: Mosso, konserinde 'Keklik Gibi' adlı şarkıyı seslendirmeden önce oldukça fanatik bir konuşma yapmış.