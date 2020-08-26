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İşin suyunu çıkardı yarım kaldı

, Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde cumartesi akşamı verdi. İddiaya göre Mosso, ağır siyasi göndermelerin yanı sıra fanatik konuşmalar yapıp Grup Yorum üyelerine selam gönderdi. Durumdan bazı izleyiciler rahatsız oldu. Ortamda esen buz gibi havanın ve şikayetlerin üzerine Mosso’nun konseri yarım kaldı. Konuyla ilgili aradığımız Mosso açıklama yapmadı.

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 26.8.2020 02:07 Son Güncelleme: 26.8.2020 04:52 ABONE OL
İşin suyunu çıkardı konser yarım kaldı

Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde cumartesi akşamı verdi. Ancak Mosso, konser bitmeden sahneden aşağıya indirildi. Mosso, 'Halbuki bu kadar güzel bir konserdi. İndirildik' diye tweet attı.

İşin suyunu çıkardı konser yarım kaldı

Olayı sormak için kendisini aradık ancak konuşmak istemediği aşikar ki, ekibiyle 'Ulaşılamıyor' diye haber gönderdi. Olayla ilgili iddialar ise oldukça ilginç: Mosso, konserinde 'Keklik Gibi' adlı şarkıyı seslendirmeden önce oldukça fanatik bir konuşma yapmış.

İşin suyunu çıkardı konser yarım kaldı

Ağır siyasi göndermeler yapmış, ardından da Grup Yorum üyelerine selam çakınca bazı seyirciler duruma büyük tepki göstermiş. Böylece yarım kalmış. , umarım bir an önce yaşanan olayla ilgili açıklama yapar.

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İşin suyunu çıkardı konser yarım kaldı
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