Korkunç kaza Yeşilçam yıldızı Itır Esen'in hayatını değiştirdi

Usta oyuncu, Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından Itır Esen'in hayatını değiştiren trajik kaza! Esen, bugüne kadar hiç duyulmayan ama kendisini derinden yaralayan bir kaza yaşadı. Olayın üzerinden tam 35 sene geçti ama oyuncunun yaşadıkları hâlâ dün gibi aklında.
Usta oyuncu, Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından Itır Esen'in hayatını değiştiren trajik kaza! Esen, bugüne kadar hiç duyulmayan ama kendisini derinden yaralayan bir kaza yaşadı. Olayın üzerinden tam 35 sene geçti ama oyuncunun yaşadıkları hâlâ dün gibi aklında. Usta oyuncu, o korkunç gemi kazasını hiç unutamadı. Güzel yıldız, olay günü mutlu mesut gemiye binip keyifli bir deniz sefası yapacağını düşündü ancak yaşananlar hafızalardan silinmeyen bir anıya dönüştü. Ünlü oyuncunun kaza anında yanında yaşları çok küçük olan iki çocuğu ve annesi de vardı.
Esen, "Orada yaşadıklarımı yıllarca üzerimden atamadım" diyerek yaşadığı trajediyi ifade etti. Üstelik sadece kendisinden değil, yanındaki iki çocuğu ve annesinden de sorumluydu. Neyse ki yara almadan bu korkunç kazayı atlatmayı başardı. Ünlü yıldız ile yıllar önceki olayın gerçekleştiği o güne geri döndük. Esen, korku dolu anları şöyle anlattı: "24 Ağustos 1985'te İstanbul- İzmir seferini yapan gemiye, Karaköy'den binmiştik.
O zaman 3 yaşında olan kızım Nisan, 7 aylık oğlum Ahmet ve annemle birlikteydik. Kurban Bayramı arefesiydi. Gemi tıklım tıklım doluydu. Başlarda sakin bir şekilde gemide gidiyorduk. Saat 17.00'den sonra olanlar oldu. Marmara açıklarında, biz güvertedeyken bacadan alevler çıkmaya başladığını gördük. Birden gemi yanmaya başladı. Bir süre sonra gemi durdu ve yangını söndüremediler. Ayvalık'tan başka bir gemi geldi ve bizim bulunduğumuz gemiyi çekerek limana götürdü."
'PANİK ATAK OLDUM'
Yaşadıklarını uzun süre atlatamayan oyuncunun bu olayın ardından deniz yolcuğuna dair bir fobisi de oluşmuş. Esen, o günden sonra yıllar boyunca gemiye adımını bile atmadığını söyledi. Zor günler geçirdiğini belirten Esen, "Gemide başımıza gelen bu olaydan sonra panik atak oldum ve çok uzun yıllar boyunca gemiye binemedim.