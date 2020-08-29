Korkunç kaza Yeşilçam yıldızı Itır Esen'in hayatını değiştirdi

Usta oyuncu, Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından Itır Esen'in hayatını değiştiren trajik kaza! Esen, bugüne kadar hiç duyulmayan ama kendisini derinden yaralayan bir kaza yaşadı. Olayın üzerinden tam 35 sene geçti ama oyuncunun yaşadıkları hâlâ dün gibi aklında. Usta oyuncu, o korkunç gemi kazasını hiç unutamadı. Güzel yıldız, olay günü mutlu mesut gemiye binip keyifli bir deniz sefası yapacağını düşündü ancak yaşananlar hafızalardan silinmeyen bir anıya dönüştü. Ünlü oyuncunun kaza anında yanında yaşları çok küçük olan iki çocuğu ve annesi de vardı.