Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

Ebru Şallı'nın başı şu sıralar sosyal medya hesabı üzerinden yapılan hakarete varan çirkin yorumlar ile dertte. Ebru Şallı hakkında yapılan çirkin yorumlarla ilgisi olduğunu düşündüğü Gonca Sağlam için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ebru Şallı, kendisi hakkında hakaret içeren yazılar yazan sosyal medya kullanıcılarını eşinin eski karısı Gonca Sağlam'ın organize ettiğini iddia etti.