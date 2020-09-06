Haberler Günaydın Haberleri Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi 'un eski eşi hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

'nın başı şu sıralar hesabı üzerinden yapılan hakarete varan çirkin yorumlar ile dertte. Ebru Şallı hakkında yapılan çirkin yorumlarla ilgisi olduğunu düşündüğü için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ebru Şallı, kendisi hakkında içeren yazılar yazan sosyal medya kullanıcılarını eşinin eski karısı Gonca Sağlam'ın organize ettiğini iddia etti. Ünlü manken Ebru Şallı, Gonca Sağlam'ın mutlu giden evliliklerini bozmaya çalıştığını söyledi. İşte Ebru Şallı'nın 'un eski eşi Gonca Sağlam hakkındaki iddiaları...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 09:31 Son Güncelleme: 6.9.2020 09:56 ABONE OL
Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

'nın başı şu sıralar hesabı üzerinden yapılan hakarete varan çirkin yorumlar ile dertte. Ebru Şallı hakkında yapılan çirkin yorumlarla ilgisi olduğunu düşündüğü için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ebru Şallı, kendisi hakkında içeren yazılar yazan sosyal medya kullanıcılarını eşinin eski karısı Gonca Sağlam'ın organize ettiğini iddia etti.

Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

Ünlü manken , 'ın mutlu giden evliliklerini bozmaya çalıştığını söyledi. İşte Ebru Şallı'nın 'un eski eşi Gonca Sağlam hakkındaki iddiaları...

Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

'İNSANLARI KIŞKIRTIYOR'

, sosyal medyada kendisine küfür ve içerikli yorumlar yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

Şallı, eşi 'un eski eşi 'ın, mutlu olan evliliğine zarar vermek için bazı kişileri kışkırtarak yorumlar yazdırdığını kaydetti.

Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

DÜŞMANCA HİSLERLE

Şallı, " ve nefret içeren sözlerle bize karşı kötü algı oluşturan yorumlar yapılıyor. Tarif edilemez bir acı içindeyken bile düşmanca hislerle eylemlerine devam ediyor" dedi.

Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

Manken, söz konusu kullanıcılarıyla birlikte 'ı da ihbar etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA