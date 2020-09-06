Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...

Ebru Şallı'nın başı şu sıralar sosyal medya hesabı üzerinden yapılan hakarete varan çirkin yorumlar ile dertte. Ebru Şallı hakkında yapılan çirkin yorumlarla ilgisi olduğunu düşündüğü Gonca Sağlam için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ebru Şallı, kendisi hakkında hakaret içeren yazılar yazan sosyal medya kullanıcılarını eşinin eski karısı Gonca Sağlam'ın organize ettiğini iddia etti.
Ünlü manken Ebru Şallı, Gonca Sağlam'ın mutlu giden evliliklerini bozmaya çalıştığını söyledi. İşte Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkındaki iddiaları...
'İNSANLARI KIŞKIRTIYOR'
Ebru Şallı, sosyal medyada kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.
Şallı, eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam'ın, mutlu olan evliliğine zarar vermek için bazı kişileri kışkırtarak yorumlar yazdırdığını kaydetti.
DÜŞMANCA HİSLERLE
Şallı, "Hakaret ve nefret içeren sözlerle bize karşı kötü algı oluşturan yorumlar yapılıyor. Tarif edilemez bir acı içindeyken bile düşmanca hislerle eylemlerine devam ediyor" dedi.