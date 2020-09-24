Haberler Günaydın Haberleri Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

ve sevgilisi ’un ’ı öldürmek için kurdukları korkunç planı ortaya çıktı! Emre için yeri aramış!

Çekişmeli boşanma davaları süren Emre- çiftine dair şok gelişme! Yağmur Aşık’ın hukuken halen kocası olan ’ı öldürtmek için plan yaptığı ortaya çıktı. Genç kadın, plan kapsamında silah temin etmiş ve sabıkalı İlyas Y.’den eşini öldürmesini istemiş, hatta sonrası eşi için yeri bile bakmış. Korkunç olay ve plan, kiralık katil olması için görüşülen İlyas Y.’nin, Emre Aşık’ı aramasıyla ortaya çıktı. İfadelerde Yağmur Aşık’ın katile 10 milyon lira vermeyi amaçladığı belirtildi. Savcılık, Yağmur Aşık ve sevgilisi ’un ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını istedi. İkili için ’nde dava açıldı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 24.9.2020 07:48 Son Güncelleme: 24.9.2020 07:50 ABONE OL
Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

Çekişmeli boşanma davaları devam eden Emre- çiftinin bitmeyen skandallarına yenisi eklendi. Yağmur Aşık'ın, firari sevgilisiyle birlikte kocasını öldürtmek istediği, hatta yeri bile aradığı öğrenildi. Aşık ve sevgilisi kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Ağır Ceza'da yargılanacak.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

Uzun zamandır aralarındaki husumet bitmeyen ve boşanma aşamasında olan Emre- çifti ile ilgili skandal bir olay yaşandı. Yağmur Aşık'ın, 'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine girdi. Bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi ile planlar yapan Yağmur Aşık'ın yeri bile aradığı öğrenildi. Olaya tanık olan ve kendisinden Emre'yi öldürmesi istenen İlyas Y., Emre Aşık'a ulaşınca plan suya düştü. Olayla ilgili iddianame düzenlendi.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla bulunan ile tanık İlyas Y.'nin aynı cezaevinde kalmaları sebebiyle tanıştıkları, İlyas Y.'nin 2019'da tahliye olduğu, 'un ise sonrasında cezaevinden firar ettiği belirtildi. Gölormanı Köyü'ndeki buluşmada 'ın, 'la aralarında sorun olduğunu, onu öldürmek istediğini İlyas'a söylediği, Erdi'nin de bunu desteklediği anlatıldı.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

10 MİLYON VERECEĞİZ

'ın cesedini gömebilecekleri yer bulmasını İlyas'tan istediği, Balıklı Yaylası'na yer bakmak için yola çıktıkları, ancak kar yüzünden fazla ilerleyemeyip durdukları belirtildi. Burada 'ın "Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok" dediği, Sungur'un da 'Olur' diye desteklediği kaydedildi.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

Cesedin gömüleceği yer göstermesi karşılığında İlyas'a 10 milyon para teklif ettikleri belirtildi. Ancak İlyas'ın 'ın avukatı ile iletişime geçerek şüphelilerin kolluk kuvveti tarafından yakalanmalarını sağladığı, bu şekilde şüphelilerin Aşık'ı öldürmeye yönelik eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. Savcılık, ve 'un kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Şüpheliler Ağır Ceza'da yargılanacak.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

'ÇOCUKLARININ DEĞİL KENDİSİNE KALACAK PARANIN PEŞİNDEYDİ'

İddianamede, 'un da ifadesine yer verildi. Sungur ifadesinde şunları kaydetti:
"O dönem Yağmur'la gönül birlikteliğimiz vardı. Aramızda 'la ilgili konuşmalar geçti.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

Yağmur çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak 'tan daha fazla nafaka almanın ve kendisine kalacak malın derdindeydi. Konuşmalarımızda Emre'yi öldürtmek istediğinden bahsediyordu.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

Bana da bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de hayatımda adam öldürmediğimi, bunu yapamayacağımı söyledim. Hatta bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip ateş etmemi söyledi.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

Ben de ateş ettim. Ancak o sırada gözümü kıstığım için 'Bu işi sen yapamazsın' dedi ve benden umudu kesti... Yağmur'la İlyas'ın ikametine gittik.

Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!

Yağmur, ona neden hapse girdiğini sordu, İlyas "3 adam öldürdüm, o yüzden yattım" dedi. Bunun üzerine ''ı da öldürsene' dedi. Bu arada Yağmur, Emre'yi öldürmek için silah ticareti yapan Mehmet A.'dan silah aldı."

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Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur’un Emre Aşık’ı öldürmek için kurdukları korkunç cinayet planı ortaya çıktı! Emre için mezar yeri aramış!
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