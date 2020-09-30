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GÜNAYDIN ’ın ifadesine ulaştı! ‘ ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

İşte eski futbolcu ’ın, aşamasında olduğu eşi tarafından tehdit edildiğine dair polis merkezine verdiği ifade: “Yağmur, ikinci tetikçiyi tuttu. Beni iki gün içinde öldürtecek. Can güvenliğim yok, tedirginim” Yağmur Aşık’ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur’la birlikte, eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin Düzce’de ormanlık alanda Emre için mezar yeri baktığı ortaya çıkmıştı. Emre Aşık, Pazar günü avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’nde yeniden ifade vermişti. Emre Aşık verdiği ifadede Yağmur Aşık’ın, kendisini öldürmesi için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatına ihbar mesajı geldiğini bildirdi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 30.9.2020 07:41 Son Güncelleme: 30.9.2020 07:46 ABONE OL
GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

, eşi tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadede eşinin kendisini öldürmek için ikinci bir tetikçi tuttuğunu söyleyerek ekledi: "Bu işi iki gün içinde bitireceklermiş"

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte, eşi 'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin Düzce'de ormanlık alanda Emre için mezar yeri bile baktığı ortaya çıkmış ve natmadıroa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmıştı. Emre Aşık, 27 Eylül'de avukatı Ali Kemal Atçeken ile birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade vermişti.

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

GÜNAYDIN, 'ın, eşi tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadeye ulaştı. Ünlü futbolcu ifadesinde, Yağmur Aşık'ın kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatı Funda Sadıkahmet Alp'e 27 Eylül 2020'de WhatsApp üzerinden ihbar geldiğini söyledi.

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

'İLK TETİKÇİ İHBAR ETTİ'
, ikinci tetikçinin tutulduğu ihbarının, eşinin daha önce kendisini öldürtmek istediği sevgilisi Erdi Sungur tarafından yapıldığını bildirdi.

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

Aşık, "Avukatım, WhatsApp üzerinden kendisine Erdi Sungur isimli şahıstan bir mesaj geldiğini, mesajda, 'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiği, bu tetikçinin isminin Baycan Şenürek olduğu ve bu şahsın beni öldüreceği yazdığını söyledi" diyerek mesajların çıktılarını delil olarak sundu.

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

ifadesini şöyle tamamladı: "Bu mesajları atan Erdi Sungur isimli şahıs avukatımı aramış ve tutulan tetikçinin iki gün içinde beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında tedirgin oluyorum.

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Beni öldürmek için adam tutan 'tan ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Şenürek'ten davacı ve şikayetçiyim." Yakın koruma istemeyen , eşinin evine yaklaşmaması, kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunmaması, iletişim araçları ile rahatsızlık ve şahsi eşyalarına zarar vermemesi için tedbir talebinde bulunduğunu da dile getirdi.

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

YAĞMUR AŞIK ADLI KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Şenürek, adli kontrolle serbest bırakılmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

Mahkeme, her iki şüphelinin de yurt dışına çıkışlarını ve 'ın evine, iş yerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı.

GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

Suçlamaları kabul etmeyen , tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi Sungur'un kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını ileri sürdü.

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GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’
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