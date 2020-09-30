GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı! ‘Yağmur Aşık ikinci tetikçiyi tuttu beni iki gün içinde öldürtecek’

Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık'tan ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Şenürek'ten davacı ve şikayetçiyim." Yakın koruma istemeyen Emre Aşık, eşinin evine yaklaşmaması, kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunmaması, iletişim araçları ile rahatsızlık ve şahsi eşyalarına zarar vermemesi için tedbir talebinde bulunduğunu da dile getirdi.