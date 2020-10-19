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Oyuncu ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi ile ...

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan 'in ünlü manken ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Didem Soydan'ın evinden çıkarken görüntülenen Burak Deniz aşk yaşadıklarını doğrulamıştı. Didem Soydan ile ilk paylaşımını da yaptı. Sosyal medya hesabından Didem Soydan'a sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan genç oyuncu Burak Deniz "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü. İşte yakışıklı oyuncu 'in ...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:34 Son Güncelleme: 19.10.2020 11:36 ABONE OL
Oyuncu Burak Deniz ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan ile aşk pozu...

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan 'in ünlü manken ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Oyuncu Burak Deniz ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan ile aşk pozu...

'ın evinden çıkarken görüntülenen aşk yaşadıklarını doğrulamıştı. Didem Soydan ile ilk paylaşımını da yaptı.

Oyuncu Burak Deniz ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan ile aşk pozu...

İşte yakışıklı oyuncu ile 'in ...

Oyuncu Burak Deniz ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan ile aşk pozu...

Sosyal medya hesabından 'a sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan genç oyuncu "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.

Oyuncu Burak Deniz ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan ile aşk pozu...

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda muhabirlerle ayaküstü sohbet eden , "Burak ile birlikteyiz, mutluyuz" deyip aşkını ilan etmişti.

Oyuncu Burak Deniz ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan ile aşk pozu...

, daha önce kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi ile aşk yaşamıştı.

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Oyuncu Burak Deniz ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan ile aşk pozu...
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