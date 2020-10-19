Oyuncu Burak Deniz ilk kez paylaştı! Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan ile aşk pozu...

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Burak Deniz'in ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
Didem Soydan'ın evinden çıkarken görüntülenen Burak Deniz aşk yaşadıklarını doğrulamıştı. Burak Deniz sevgilisi Didem Soydan ile ilk paylaşımını da yaptı.
Sosyal medya hesabından Didem Soydan'a sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan genç oyuncu Burak Deniz "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Didem Soydan, "Burak ile birlikteyiz, mutluyuz" deyip aşkını ilan etmişti.