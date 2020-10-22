Sinan Akçıl, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile düet yaptı

Ünlü popçu Sinan Akçıl, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan'da savaşan askerlere moral olsun diye bir şarkı hazırladı. Akçıl, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Daima Yaşa Azerbaycan' adlı şarkıda, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile bir araya gelip düet yaptı. Şarkı, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.YEŞİL VE KIRMIZI MAVİBU BİZDEKİ KALBİN RENGİÇOCUĞU YAŞLISI GENCİHEPSI CESUR HALKIN SESİVATANSIZ OLMAZKURŞUNDAN KORKMAZHEPİMİZ TEK CANSEN DAİMA YAŞA AZERBAYCANKİMSEDEN KORKMAZHİÇ TOPRAK SATMAZBAYRAĞI HEYECANSEN DAİMA YAŞA AZERBAYCANHAİNLER PUSUDA BEKLERASKERI NÖBET BEKLEREVLATLAR KAYIP OLUR AMADOĞRUCA CENNETTELER...