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, Azeri şarkıcı ile düet yaptı

Ünlü şarkıcı ’dan anlamlı hareket! Akçıl, geçtiğimiz günlerde Azeri şarkıcı ile bir araya geldi. İkili, ’ın ’a yaptığı alçak saldırılara karşı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azeri askerlere moral vermek için güçbirliği yaptı. Söz ve müziği Akçıl’a ait olan ‘Daima Yaşa Azerbaycan’ adlı şarkı bugün dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Sinan Akçıl, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile düet yaptı
Hepimiz tek can sen daima yaşa Azerbaycan

Ünlü popçu Sinan Akçıl, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan'da savaşan askerlere moral olsun diye bir şarkı hazırladı. Akçıl, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Daima Yaşa Azerbaycan' adlı şarkıda, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile bir araya gelip düet yaptı. Şarkı, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

O şarkının sözleri

YEŞİL VE KIRMIZI MAVİ
BU BİZDEKİ KALBİN RENGİ
ÇOCUĞU YAŞLISI GENCİ
HEPSI CESUR HALKIN SESİ
VATANSIZ OLMAZ
KURŞUNDAN KORKMAZ
HEPİMİZ TEK CAN
SEN DAİMA YAŞA AZERBAYCAN
KİMSEDEN KORKMAZ
HİÇ TOPRAK SATMAZ
BAYRAĞI HEYECAN
SEN DAİMA YAŞA AZERBAYCAN
HAİNLER PUSUDA BEKLER
ASKERI NÖBET BEKLER
EVLATLAR KAYIP OLUR AMA
DOĞRUCA CENNETTELER...
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Sinan Akçıl, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile düet yaptı
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