Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’a hapis cezası! Kafasına alkol şişesi fırlattığı kadını yaralamıştı...

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz yıllarda arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği bir mekanda, karşı masasında eğlenen başka bir grupla yaşadığı arbede sonrası karakolluk olmuştu. Ünlü oyuncu, bir kadının kafasına alkol şişesi fırlatmış başka bir gence ise, palayla saldırmıştı.

KIRIK ALKOL ŞİŞESİ VE PALAYLA SALDIRDI

Genç kadın, Ufuk Bayraktar'ın kafasında şişenin patlatması sonrası yaralanırken diğer genç de aldığı pala darbesi ile kendisinden geçmişti. Darp raporu alarak ünlü oyuncudan şikâyetçi olan gençlerin ihbarı sonrası, Bayraktar hakkında ''Yaralama, Hakaret, Silahla Tehdit'' suçlarından dava açıldı.

ÜNLÜ OYUNCUYA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar bugün hakim karşısına çıktı. Savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ünlü oyuncu, ''Ben kimseye vurmadım. Magazine çıkmak için yalan söylediler. Masaya beni kendileri davet ettiler. Kavga çıktığı sırada arkadaşımla olay yerinden uzaklaştığım esnada kendileri bana alkol şişelerini fırlattı. Ben bana isabet eden bir şişeyi, boş bir masaya doğru attım. Kimseye kasıtlı olarak zarar vermedim. Yaralanan arkadaşlar adına çok üzgünüm'' ifadelerini kullanarak suçsuz olduğunu söyledi. Masada eğlendiği gruptaki kişilerin kendisini ''seni öldüreceğim'' diyerek tehdit ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, masadaki herkesin çok alkollü olduğunu belirtti.

HAPİS ÇIKTI

Yapılan yargılama sonucu mahkeme ünlü oyuncuyu, iki genci darp ederek tehditler savurduğu gerekçesiyle, Kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün , Silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.