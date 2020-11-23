Son dakika haberi: Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Kaza yapan Enes Batur'un lüks aracı perte çıktı!

YouTube'da paylaştığı videolarla adını geniş kitlelere duyuran Enes Batur, Etiler'de kaza yaptı. Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Etiler'de bir araca çarpan Enes Batur feci kazadan yara almadan kurtuldu.

LÜKS ARACI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı. Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı.

Ünlü YouTuber Enes Batur ölümden döndü! Enes Batur'un lüks aracıyla kaza yaptığı olay yerinden ilk görüntüler | Video

Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in içerisinde bulunduğu 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.